"Украине должны все и всё": Захарова оценила стратегию Киева

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Российский дипломат усмотрела в действиях Незалежной особый способ клянчить деньги

Киевский режим нашел удобную "стратегию" для того, чтобы во всех проблемах винить все страны, кроме собственные власти, и постоянно за это просить деньги.

Так прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сегодняшнее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Франция и Германия несут ответственность за потерю Киевом Крыма.

"Поразительно, но Украине должны все", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, власти Незалежной считают, что Россия должна соборной "газ и Крым", Франция и Германия – то же самое, а еще вдобавок "нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков". От США Киев требует все тот же набор и оружие, отметила дипломат.

"Кредиты, траншы и жалеть – это Украине должны вообще все. С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия", – резюмировала Захарова.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Настоящий ОДЕССИТ
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Самая ленивая нация - это хохлоебы)
Гость255992
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Был у меня коллега. который создавал видимость работы, на все жаловался и всегда просил о повышении зарплаты, и в не выполненных задачах обвинял кого угодно, только не себя. Даже как-то пояснил: это не я виноват, это звезды так сложились. Продержался год, потом уволили. Принцып: "Работать - не надо, но денег хочу!" работает не долго.
Россия -Русь
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Хохлы - вечно ноющая недонация.
Гость256057
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Шаровары по другому мыслить не способны!
Вовка Шилов 0505707696
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Смерть хохлоШАКАЛАМ!
Гость256242
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"Урину должны тра хать все и во все мыслимые и не мыслимые отверстия": Захарова оценила стратегию КуКуева. Дурка-Руина должна ПОДОХНУТЬ!
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