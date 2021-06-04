Российский дипломат усмотрела в действиях Незалежной особый способ клянчить деньги

Киевский режим нашел удобную "стратегию" для того, чтобы во всех проблемах винить все страны, кроме собственные власти, и постоянно за это просить деньги.

Так прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сегодняшнее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Франция и Германия несут ответственность за потерю Киевом Крыма.

"Поразительно, но Украине должны все", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, власти Незалежной считают, что Россия должна соборной "газ и Крым", Франция и Германия – то же самое, а еще вдобавок "нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков". От США Киев требует все тот же набор и оружие, отметила дипломат.

"Кредиты, траншы и жалеть – это Украине должны вообще все. С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия", – резюмировала Захарова.