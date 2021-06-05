"Этих купим, этим дадим бусы": Путин предрек США судьбу СССР из-за многочисленных ошибок

"Этих купим, этим дадим бусы": Путин предрек США судьбу СССР из-за многочисленных ошибок
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ рассказал, что чрезмерная самоуверенность американцев ведет их к печальному концу

Владимир Путин провел встречу с представителями мировых информагентств незадолго до личного знакомства с американским коллегой Джо Байденом. В своей речи президент России рассказал, в чем проблема американцев. 

Лидер россиян, отметив, что некогда он был гражданином уже распавшегося Советского Союза, указал на то, что любая империя, считая себя всесильной, полагает, что может позволить себе небольшие промахи. 

"Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы",

цитирует Путина телеграм-канал "Пул №3".

Глава РФ подчеркнул, что подобный подход не решает всех вопросов – проблем становится лишь все больше. В какой-то момент их уже невозможно разрешить. Путин обратил внимание на то, что США "твердой поступью прямо идут по пути СССР". 

В разговоре с журналистами президент РФ также затронул вопрос санкций со стороны США. По его словам, Москва первая никогда не делает шагов, которые ухудшают отношения с Вашингтоном. Именно американцы вводят ограничительные меры против нашей страны по поводу и без лишь потому, что есть такая страна, как Россия. Однако с этим фактом США придется смириться. 

Также не надеется Путин на прорыв в отношениях двух стран после переговоров с Байденом, но подчеркнул, что у России и США есть взаимные интересы, передает РБК со ссылкой на AP.

Мероприятие состоялось после выступления Путина на ПМЭФ. В рамках форума президент РФ также рассказал о состоянии российской экономики на фоне пандемии, а также анонсировал дату запуска "Северного потока – 2". Предупредил лидер россиян и НАТО об опасности после обвинений в инциденте с самолетом Ranair.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость255877
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Сходняк ВОРОВ этот форум.
Гость255877
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Путин идея ФИЦ-ФАНГ МИРНЫЙ ДОГОВОР с Японией. Она выедает Ваш мозг!!!! Отдать Курилы за мирный договор это ЦУСИМА 100 и Порт-Артур 1905 года. Лавры Стесселя ВАМ не дают покоя, читайте книгу Оброна Порт-Артура.
Россия -Русь
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В США начали расследование по вмешательству Украины в президентские выборы.
Так США ещё никто не унижал, как они сами себя унижают.
Ждём расследования по вмешательству племён Папуа - Новой Гвинеи в американские выборы.))
Россия -Русь
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Штат Аризона закупил на 2000 долларов ингредиентов для казни приговорённых к смерти заключённых цианистым водородом.
Если кто не в курсе, цианистый водород, это тот же самый Zyklon B, который применялся в нацистских концентрационных лагерях.
Россия -Русь
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Американские военные в Болгарии так увлеклись войной с российским агрессором, что нечаянно захватили местный маслобойный завод и уложили рабочих мордой в пол. Никаких русских там, конечно же, не было, зато были болгары, охреневшие от наглости своих "дорогих друзей и союзников".
крым наш
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Акиф
А ты не думаешь, что тебя ждет участь СССР.
Да,какляндию ждёт!
крым наш
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Гость256128
Пипец путлеру !!!
пипец какелам!
Гость255877
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Акиф
А ты не думаешь, что тебя ждет участь СССР.
Если отдаст Курильские острова!
Акиф
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А ты не думаешь, что тебя ждет участь СССР.
Марк Твен
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"Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо."
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