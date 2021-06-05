Президент РФ рассказал, что чрезмерная самоуверенность американцев ведет их к печальному концу

Владимир Путин провел встречу с представителями мировых информагентств незадолго до личного знакомства с американским коллегой Джо Байденом. В своей речи президент России рассказал, в чем проблема американцев.

Лидер россиян, отметив, что некогда он был гражданином уже распавшегося Советского Союза, указал на то, что любая империя, считая себя всесильной, полагает, что может позволить себе небольшие промахи.

"Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы",

– цитирует Путина телеграм-канал "Пул №3".

Глава РФ подчеркнул, что подобный подход не решает всех вопросов – проблем становится лишь все больше. В какой-то момент их уже невозможно разрешить. Путин обратил внимание на то, что США "твердой поступью прямо идут по пути СССР".

В разговоре с журналистами президент РФ также затронул вопрос санкций со стороны США. По его словам, Москва первая никогда не делает шагов, которые ухудшают отношения с Вашингтоном. Именно американцы вводят ограничительные меры против нашей страны по поводу и без лишь потому, что есть такая страна, как Россия. Однако с этим фактом США придется смириться.

Также не надеется Путин на прорыв в отношениях двух стран после переговоров с Байденом, но подчеркнул, что у России и США есть взаимные интересы, передает РБК со ссылкой на AP.

Мероприятие состоялось после выступления Путина на ПМЭФ. В рамках форума президент РФ также рассказал о состоянии российской экономики на фоне пандемии, а также анонсировал дату запуска "Северного потока – 2". Предупредил лидер россиян и НАТО об опасности после обвинений в инциденте с самолетом Ranair.