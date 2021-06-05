Батька боится молодого оппозиционера, считает эксперт

Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска после скандальной экстренной посадки самолета Ranair, признал вину в организации общественных беспорядков. Однако откровенное интервью создателя признанного экстремистским в РБ телеграм-канала Nexta негативно отражается на имидже президента страны Александра Лукашенко. Так полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Политолог считает, что Лукашенко заставил Протасевича давать эти признательные показания. Более того, по его мнению, Батька способен сделать так, что оппозиционер будет говорить все, что угодно.

Как сказал Безпалько в разговоре с "Общественной службой новостей", для главы Белоруссии "это странная победа". Он указал на то, что со стороны все воспринимается так, будто Батька, за которого горой стоит большинство в стране, боится молодого блогера, у которого за плечами нет никакой серьезной поддержки.

По мнению политолога, такие действия Лукашенко демонстрируют его неустойчивое положение. Однако пока Россия остается на стороне Белоруссии, отмечает Безпалько, президент последней будет и дальше наносить удары по своим противникам так, как посчитает нужным. Политолог считает, что признания Протасевича никакими доказательствами не подкреплены. Поэтому, делает вывод он, оппозиционера просто заставили так сказать.

Отец и друг задержанного также считают, что по своей воли Роман не мог такого наговорить. Впрочем, политик Олег Гайдукевич указывает на то, что никаких пыток, судя по видео, не было. Криминалист Артем Павлов, анализируя жесты Протасевича во время интервью, обратил внимание на то, что оппозиционер искренне раскаялся в своих действиях.

Напомним, в интервью белорусскому телеканалу Протасевич признался в организации беспорядков, а также в том, что был посредником между теми, кто планировал убийство Лукашенко и штабом Светланы Тихановской. Однако в итоге Протасевич понял, что многие обвинения против Лукашенко – "попытка давления".