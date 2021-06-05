Немцы возмутились из-за призыва поставлять Киеву оружие

Немцы возмутились из-за призыва поставлять Киеву оружие
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa//www.globallookpress.com/
Берлин не должен рисковать отношениями с Москвой, считает простой народ

Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберта Хабека поддержал идею поставлять Украине оружие. Однако его мнение не нашло отклика у простых граждан ФРГ.

Газета Die Zeit разместила на своем сайте текст, посвященный высказыванию Хабека. Политик ранее заявил, что требования Незалежной о поставках оружия Германией оправданы, а если вникнуть в сложившуюся ситуацию, то отказать Киеву в помощи никак нельзя. 

Статья вызвала у простых немцев негодование. Интернет-пользователи принялись критиковать своих политиков за то, что те впутывают Германию в решение проблем кризисных регионов. Некоторые отметили, что немецкого оружия нигде, кроме ФРГ, быть не должно.

Как написал один из читателей, передает ИноСМИ, ему будет страшно за "зеленых", если немецкое оружие опять окажется рядом с Россией. 

Другие принялись отмечать, что у Киева есть только два варианта: выполнять взятые на себя в Минске обязательства или дождаться момента, когда Донбасс окончательно станет независимым. С помощью оружия этому конфликту не положить конец. Кое-кто и вовсе подчеркнул, что Берлин не должны волновать ни Донбасс, ни Украина, ни Россия. Немцы сочли, что впутываться в этот конфликт, рискуя партнерскими отношениями с Москвой, неоправданно. 

Впрочем, в правительстве ФРГ уже успокоили свой народ, отметив, что Украина не получит немецкого оружия. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

гость
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"мы не будем стоять в стороне и позволять ему злоупотреблять правами" Да кто у тебя спрашивать будет что ему делать? Пенек ты с старый.
Гость 23
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Странно. Германия не хочет заработать? Учитесь у Америки. Можете поставить изношенное разбитое оружие. Которому место-на переплавку. По цене нового. Или поставьте игрушечные водяные оружие. Или товары из секс-шопа. У них это пользуется большим спросом.
Гость256778
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В День поминовения, посвящённый памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, Байден направил предупреждение президентам Китая и России.
«Недавно у меня был долгий двухчасовой разговор с президентом Си, и я дал ему понять, что мы ничего не можем сделать, кроме как выступать за права человека во всем мире, потому что мы такие. Через пару недель я встречусь с президентом Путиным в Женеве, чтобы дать понять, что мы не будем стоять в стороне и позволять ему злоупотреблять этими правами»,
4
Гость256102
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В Германии еще много людей, которые помнят фашизм и нацизм и они, как никто, не допустят повторения ВОВ, распространения бандеровщины в любом проявлении.
гость
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Бандеры, очередной могучий otsos! С вами даже потомки фашистов связываться не хотят, вы ebuchie рукожопы, не отвечающие за свои действия и поступки. Хуже обезьяны, без мозгов, с гранатой.
1
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