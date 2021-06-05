Берлин не должен рисковать отношениями с Москвой, считает простой народ

Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберта Хабека поддержал идею поставлять Украине оружие. Однако его мнение не нашло отклика у простых граждан ФРГ.

Газета Die Zeit разместила на своем сайте текст, посвященный высказыванию Хабека. Политик ранее заявил, что требования Незалежной о поставках оружия Германией оправданы, а если вникнуть в сложившуюся ситуацию, то отказать Киеву в помощи никак нельзя.

Статья вызвала у простых немцев негодование. Интернет-пользователи принялись критиковать своих политиков за то, что те впутывают Германию в решение проблем кризисных регионов. Некоторые отметили, что немецкого оружия нигде, кроме ФРГ, быть не должно.

Как написал один из читателей, передает ИноСМИ, ему будет страшно за "зеленых", если немецкое оружие опять окажется рядом с Россией.

Другие принялись отмечать, что у Киева есть только два варианта: выполнять взятые на себя в Минске обязательства или дождаться момента, когда Донбасс окончательно станет независимым. С помощью оружия этому конфликту не положить конец. Кое-кто и вовсе подчеркнул, что Берлин не должны волновать ни Донбасс, ни Украина, ни Россия. Немцы сочли, что впутываться в этот конфликт, рискуя партнерскими отношениями с Москвой, неоправданно.

Впрочем, в правительстве ФРГ уже успокоили свой народ, отметив, что Украина не получит немецкого оружия.