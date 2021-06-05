Глава РФ сделал резкое заявление о Белом доме

Россия не ожидает никаких прорывных результатов после встречи президентов США и РФ. Соответствующее заявление сделал 4 июня российский лидер Владимир Путин, выступая на видеоконференции с главами крупнейших международных информационных агентств.

По словам президента России, обе стороны имеют общие интересы, несмотря на существующие разногласия. Однако возникшая напряженность, считает глава государства, не является результатом действий Кремля.

Так, отвечая на вопрос исполнительного директора Associated Press Гэри Прюитта глава РФ заявил, что Москва не делает первых шагов в ухудшении межгосударственных отношений.

"Это не мы ввели против себя санкции, это Соединенные Штаты делали это каждый раз. Просто потому, что мы существуем", – заявил президент.

Также Путин раскритиковал Соединенные Штаты за самоуверенность, сравнив их с Советским Союзом.

"Империи считают, что их могущество позволит совершать ошибки. Но проблемы растут. В один момент с ними невозможно бороться. А Штаты идут твердо по пути СССР", – заявил российский лидер.

По мнению журналистов Associated Press, президент РФ "задал жесткий тон" встрече с Джо Байденом, которая должна состояться в июне в Женеве. Так, политик напомнил о том, что инцидент в Капитолии 6 января привел к человеческим жертвам – американские медиа, выражающие позицию действующей администрации Белого дома, утверждают, что речь шла о радикалах.

"Это не толпа грабителей с бунтовщиками. Эти люди пришли с политическими требованиями", – высказался Путин.

Вместе с тем государства указал, что участники событий в Капитолии подверглись политическим и уголовным преследованиям у себя дома. При этом Штаты с коллективным Западом резко выступали против действий властей Белоруссии за действия в отношении протестующих. Тем не менее, в ходе недавнего инцидента в Европе, где также проходили антиправительственные выступления, силовики применили против гражданских "демократические резиновые пули", о чем с иронией напомнил глава РФ.

Ранее Путин отреагировал на обвинения США в совершении очередных хакерских атак, к которым, уверены в Белом доме, причастен Кремль.