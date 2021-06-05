На Западе рассказали о "жестком тоне" Путина по предстоящему саммиту с Байденом

На Западе рассказали о "жестком тоне" Путина по предстоящему саммиту с Байденом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава РФ сделал резкое заявление о Белом доме

Россия не ожидает никаких прорывных результатов после встречи президентов США и РФ. Соответствующее заявление сделал 4 июня российский лидер Владимир Путин, выступая на видеоконференции с главами крупнейших международных информационных агентств. 

По словам президента России, обе стороны имеют общие интересы, несмотря на существующие разногласия. Однако возникшая напряженность, считает глава государства, не является результатом действий Кремля.

Так, отвечая на вопрос исполнительного директора Associated Press  Гэри Прюитта глава РФ заявил, что Москва не делает первых шагов в ухудшении межгосударственных отношений.

"Это не мы ввели против себя санкции, это Соединенные Штаты делали это каждый раз. Просто потому, что мы существуем", – заявил президент.

Также Путин раскритиковал Соединенные Штаты за самоуверенность, сравнив их с Советским Союзом.

"Империи считают, что их могущество позволит совершать ошибки. Но проблемы растут. В один момент с ними невозможно бороться. А Штаты идут твердо по пути СССР", – заявил российский лидер.

По мнению журналистов Associated Press, президент РФ "задал жесткий тон" встрече с Джо Байденом, которая должна состояться в июне в Женеве. Так, политик напомнил о том, что инцидент в Капитолии 6 января привел к человеческим жертвам – американские медиа, выражающие позицию действующей администрации Белого дома, утверждают, что речь шла о радикалах.

"Это не толпа грабителей с бунтовщиками. Эти люди пришли с политическими требованиями", – высказался Путин.

Вместе с тем государства указал, что участники событий в Капитолии подверглись политическим и уголовным преследованиям у себя дома. При этом Штаты с коллективным Западом резко выступали против действий властей Белоруссии за действия в отношении протестующих. Тем не менее, в ходе недавнего инцидента в Европе, где также проходили антиправительственные выступления, силовики применили против гражданских "демократические резиновые пули", о чем с иронией напомнил глава РФ.

Ранее Путин отреагировал на обвинения США в совершении очередных хакерских атак, к которым, уверены в Белом доме, причастен Кремль.

Егор МАЛКОВ

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Гость256664
посмеялся. какие могут быть отношения с африканским пумумбой ?
это ты что ли укрообезьяна бандерлог посмеялся? )) Смеяться будешь когда в твою шароварную задницу вобьют калибри отправят летать вокруг галючании-рагулии
Гость256918
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Гость256664
посмеялся. какие могут быть отношения с африканским пумумбой ?
сам ты обезьяна
Гость256664
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Россия -Русь
American Spectator уже пророчит Байдену "проигрыш" на встрече в Путиным в Женеве.
Журналисты отмечают, что отношения двух стран и дальше будут строиться на условиях Путина.
конечно Джо будет давить на выродка и правильно сделает если додавит
игорь
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а пока лишь жестоко поступил со своим народом отняв у него пенсии
проще не сказать
Гость256664
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Россия -Русь
American Spectator уже пророчит Байдену "проигрыш" на встрече в Путиным в Женеве.
Журналисты отмечают, что отношения двух стран и дальше будут строиться на условиях Путина.
посмеялся. какие могут быть отношения с африканским пумумбой ?
Настоящий ОДЕССИТ
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Хохлоёбы совместно с пиздостаном внесли хаос во весь Мир. Пора их сжигать. Нацизм не пройдет!!!
Гость256128
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Путлер капут !!!
Гость256108
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Очевидно что он замочил допинг перед этим
гость
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Лавры Стесселя не дают покоя ВВП. Он сдал Порт-Артур и вы сдаёте. Да мы тебя, упоротого dolboeba, японцам сдадим, они тебе многочлен сделают из одночлена, чалму из твоих кишков, а потом свиньям скормят. Если свиньи это жрать станут.
Гость255992
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Гость255877 c tempest nsa просто сделал мой день, так не смеялся уже давно!
А, по сути, ВВП правильно все сказал, хватит молча смотреть на пендосов и их телодвижения.
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