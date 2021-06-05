Белорусского оппозиционера может ждать самое суровое наказание в самопровозглашенной республике

Если Романа Протасевича в Донбассе признают виновным в "преступлениях против человечности", его может ждать расстрел. Такое мнение выразил источник в Народной милиции ЛНР.

Анонимный собеседник РИА ФАН подчеркнул, что такое может произойти в случае экстрадиции создателя телеграм-канала Nexta на территорию самопровозглашенной республики.

В Луганске не считают, что Протасевич занимался журналисткой деятельностью на фронте в Донбассе. Представитель милиции самопровозглашенной республики Иван Филипоненко рассказывал о том, что, по их данным, белорусский оппозиционер был снайпером в "Азове" (запрещенная в РФ террористическая организация), а также нередко стрелял по мирным жителям.

Впрочем, юрист Анна Сорока ранее говорила о том, что никакой смертной казни по законам ЛНР Протасевичу не грозит. Его могут отправить в колонию на "вменяемый срок". Напомним, в ЛНР против оппозиционера возбуждено уголовное дело. Местная прокуратура уже попросила РБ выдать создателя телеграм-канал Nexta.

Сам Протасевич находится в минском СИЗО. В интервью белорусскому телеканалу оппозиционер признался в организации массовых беспорядков. Однако слова Протасевича вызвали неоднозначную реакцию у экспертов. Так, Богдан Безпалько считает, что Александр Лукашенко заставил задержанного выдать подобное заявление.