В ЛНР пригрозили Протасевичу расстрелом

В ЛНР пригрозили Протасевичу расстрелом
Роман Протасевич. Фото: facebook.com/pr0tez/Globallookpress.com//www.globallookpress.com
Белорусского оппозиционера может ждать самое суровое наказание в самопровозглашенной республике

Если Романа Протасевича в Донбассе признают виновным в "преступлениях против человечности", его может ждать расстрел. Такое мнение выразил источник в Народной милиции ЛНР.

Анонимный собеседник РИА ФАН подчеркнул, что такое может произойти в случае экстрадиции создателя телеграм-канала Nexta на территорию самопровозглашенной республики. 

В Луганске не считают, что Протасевич занимался журналисткой деятельностью на фронте в Донбассе. Представитель милиции самопровозглашенной республики Иван Филипоненко рассказывал о том, что, по их данным, белорусский оппозиционер был снайпером в "Азове" (запрещенная в РФ террористическая организация), а также нередко стрелял по мирным жителям. 

Впрочем, юрист Анна Сорока ранее говорила о том, что никакой смертной казни по законам ЛНР Протасевичу не грозит. Его могут отправить в колонию на "вменяемый срок". Напомним, в ЛНР против оппозиционера возбуждено уголовное дело. Местная прокуратура уже попросила РБ выдать создателя телеграм-канал Nexta. 

Сам Протасевич находится в минском СИЗО. В интервью белорусскому телеканалу оппозиционер признался в организации массовых беспорядков. Однако слова Протасевича вызвали неоднозначную реакцию у экспертов. Так, Богдан Безпалько считает, что Александр Лукашенко заставил задержанного выдать подобное заявление. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость251271
Пожаловаться Ответить
гость
Гость251492 хохмач это ты, dolboeb бандерский, самозванец-пендос по ходу в тебе уже и не один, рота целая в очереди стоит ждёт. Как то так, какло-обезьяна, история складывается. Вот ты действительно хохможопач.
Опущенный опять о своем. Ни о чем другом не может, отшибли клиенты сверху и снизу.
гость
Пожаловаться Ответить
Гость251492 хохмач это ты, dolboeb бандерский, самозванец-пендос по ходу в тебе уже и не один, рота целая в очереди стоит ждёт. Как то так, какло-обезьяна, история складывается. Вот ты действительно хохможопач.
Гость251492
Пожаловаться Ответить
Самопровозглашенные самозванцы требуют. Хохмачи, однако.
1
новости партнеров

Польские яхты вторглись в охранную зону укладчика "Северного потока - 2"

Суда направлялись к острову Борнхольм

"Этих купим, этим дадим бусы": Путин предрек США судьбу СССР из-за многочисленных ошибок

Президент РФ рассказал, что чрезмерная самоуверенность американцев ведет их к печальному концу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей