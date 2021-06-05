Аналитик сообщил, что не может чувствовать себя в безопасности

Белорусский политолог Артем Шрайбман покинул республику после того, как в эфире телеканала ОНТ прозвучали заявления задержанного оппозиционера Романа Протасевича. О произошедшем аналитик поведал сам в своем телеграм-канале.

Шрайбман сообщил, что днем 3 июня вышел выпуск "Редакции", завершившийся заявлением о том, что сам политолог не чувствует угроз в свой адрес и потому вольготно себя чувствует дома. Тем же днем Артем решил покинуть страну.

Напомним, в эфире передачи "Марков. Ничего личного" Протасевич заявил, что Шрайбман состоял в чате Love Hata, в котором, предположительно, обсуждались координационные действия для проведения протестов в Белоруссии.

Политолог же утверждает, что журналист преувеличил его роль: Артем заявил, что состоял в чате до осени прошлого года, однако оставался лишь сторонним наблюдателем, не принимая никакого участия в "созвонах координаторов".

"Из тех же самых соображений безопасности ни в одном из таких созвонов так и не поучаствовал", – заявил Шрайбман в своем телеграм-канале.

Правда, уточнил Шрайбман, правоохранительные органы имели сведения об участниках этого чата и его тематике. Имя бежавшего эксперта фигурировало в выпуске ОНТ шестимесячной давности, однако политолог остался дома, полагая, что ему нечего предъявить.

Однако, считает специалист, после экстренной посадки самолета в Минске и задержания Протасевича ни в чем нельзя быть уверенным.

Напомним, самому Протасевичу грозит расстрел в качестве одной из мер наказания в ЛНР: по информации Народной милиции, белорусский журналист работал снайпером в батальоне "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) и стрелял по гражданским.