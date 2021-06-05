Белорусский политолог покинул страну после инцидента с Ryanair

Белорусский политолог покинул страну после инцидента с Ryanair
Роман Протасевич. Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Аналитик сообщил, что не может чувствовать себя в безопасности

Белорусский политолог Артем Шрайбман покинул республику после того, как в эфире телеканала ОНТ прозвучали заявления задержанного оппозиционера Романа Протасевича. О произошедшем аналитик поведал сам в своем телеграм-канале.

Шрайбман сообщил, что днем 3 июня вышел выпуск "Редакции", завершившийся заявлением о том, что сам политолог не чувствует угроз в свой адрес и потому вольготно себя чувствует дома. Тем же днем Артем решил покинуть страну.

Напомним, в эфире передачи "Марков. Ничего личного" Протасевич заявил, что Шрайбман состоял в чате Love Hata, в котором, предположительно, обсуждались координационные действия для проведения протестов в Белоруссии.

Политолог же утверждает, что журналист преувеличил его роль: Артем заявил, что состоял в чате до осени прошлого года, однако оставался лишь сторонним наблюдателем, не принимая никакого участия в "созвонах координаторов".

"Из тех же самых соображений безопасности ни в одном из таких созвонов так и не поучаствовал", – заявил Шрайбман в своем телеграм-канале.

Правда, уточнил Шрайбман, правоохранительные органы имели сведения об участниках этого чата и его тематике. Имя бежавшего эксперта фигурировало в выпуске ОНТ шестимесячной давности, однако политолог остался дома, полагая, что ему нечего предъявить.

Однако, считает специалист, после экстренной посадки самолета в Минске и задержания Протасевича ни в чем нельзя быть уверенным.

Напомним, самому Протасевичу грозит расстрел в качестве одной из мер наказания в ЛНР: по информации Народной милиции, белорусский журналист работал снайпером в батальоне "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) и стрелял по гражданским.

Егор МАЛКОВ

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Реалист
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Ещё один храбрый воин протеста наложил в штанишки.
Гость256050
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Цитируя Сергея Владимировича Шнурова, скажу: "Ехай на..й. Навсегда!".
Гость256911
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Гость256664
правильно сделал что свалил. рашка и белорашка не те страны где можно жить
Ему в Украину надо. Там его ждёт печальная судьба Шеремета и других жертв нацистов...
Гость256664
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правильно сделал что свалил. рашка и белорашка не те страны где можно жить
Гость255384
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гость
Пользуясь случаем свалил имитируя групповое насилие над ним политических соперников. Да накосарезил поди чертило и сдpиснyл пока не хватились. Сказочники. Креатив govno, автор mudak.
Безномерной гость живет на Луне и ничего не знает. Почитай, что рассказывают люди, побывавшие в застенках КГБ. На своем диване сразу сделаешь под себя.
гость
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Пользуясь случаем свалил имитируя групповое насилие над ним политических соперников. Да накосарезил поди чертило и сдpиснyл пока не хватились. Сказочники. Креатив govno, автор mudak.
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