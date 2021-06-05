Пушков высмеял украинские власти за "вечные жалобы"

Пушков высмеял украинские власти за "вечные жалобы"
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
Местные политики готовы обвинить в собственных провалах кого угодно, кроме себя, считает сенатор

Регулярные заявления Киева о странах, которые, по мнению украинской администрации, прямо или косвенно поспособствовали экономическим и политическим провалам Незалежной, говорят о том, что местные власти не могут признаться в "собственной бездарности". Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Российский госслужащий таким образом оценил заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который назвал Францию и Германию ответственными за воссоединение Крыма с остальной частью России.

Как утверждает Пушков, Киев на регулярной основе жалуется на государства, которые "недосмотрели" за Крымом. Украинская администрация даже посетовала на Соединенные Штаты, которые оказались неспособны сорвать строительство "Северного потока – 2".

Тем самым, полагает сенатор, украинская элита расписывается в собственной некомпетентности.

"У нее все виноваты в ее собственной бездарности", – заявил Пушков на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на то, что Берлин не оказал Киеву военной помощи. Глава Незалежной также изъявил желание получить от немцев оружие с аудиоаппаратурой. Украинский лидер сообщил, что "очень обеспокоен" некими жестами со стороны России, в которых усматривает прямую угрозу территориальной целостности страны.

Позднее Зеленскому ответил глава немецкого МИД Хайко Маас, заявивший о том, что украинский кризис можно решить лишь "политическим путем". Министр заявил, что поставки оружия в зону конфликта Киева с ЛНР и ДНР недопустимы.

Егор МАЛКОВ

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