Трамп рассказал о "реальном" отношении Путина к президентству Байдена

Трамп рассказал о "реальном" отношении Путина к президентству Байдена
Фото: White House/Flickr.com/www.globallookpress.com
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Он уверен, что российский лидер испытывает восторг от действий нынешнего главы страны

Бывший американский президент Дональд Трамп крайне негативно оценил отказ Джо Байдена от новых санкций в отношении "Северного потока-2". По его словам, политика действующего главы США вызывает насмешки противников по всему миру.

Во время съезда республиканцев в Северной Каролине он заявил, что, хотя у него и были отличные отношения с Владимиром Путиным, ни одна из администраций страны не была так жестока к России, как в годы его правления. Президентство Байдена, по его оценке, ставит Америку на последнее место в мире. 

Трамп выразил недовольство по поводу решения отказать в строительстве американского трубопровода Keystone и "позволить" России завершить реализацию проекта "Северный поток-2". 

"Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы", – передает его слова РИА "Новости". 

По словам Трампа, действия нынешнего президента США вызывают у Владимира Путина насмешку – такую же, как и у "китайских переговорщиков", которые "унижают" Америку. 

В преддверии встречи российского президента с Джо Байденом в Женеве, администрация США приняла решение отказаться от санкций против оператора Nord Stream 2, поскольку это уже не сможет помещать строительству российского газопровода, но может испортить отношения с Германией – допускать этого американским властям не захотелось.

В минувшую пятницу Владимир Путин объявил, что укладка первой ветки "Северного потока-2" полностью завершена. Для окончания всех работ потребуется еще 1,5-2 месяца. В ближайшие дни по трубам собираются пустить первые потоки газа. 

Роман ИГНАТОВ

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гость
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Гость255811 трамп на уе6анов какелов клал а тебе малчык он по ходу вдул так что аж из пасти торчит как сигара. Вот ты тут и дpищешь, болезный.
Гость256128
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Ваширова в гости у трампа !!!
Гость255811
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Трамп клал пенис на рашу и ее дела. У раши нет дел <цензура> страна третьего мира
Настоящий ОДЕССИТ
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Гость255860
А где же Украинские комментаторы?
Хохлоебы бобы жрут...газ вырабатывают)
Украинские комментаторы
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У нас аврал, сортиры в польше чистим, все забито. Удавить их хотят газом, понос у них у всех , у нас работа!
Гость257722
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Бывший американский президент Дональд Трамп крайне негативно оценил отказ Джо Байдена от новых санкций в отношении "Северного потока-2". ВЫШИВАТНАЯ МРАЗЬ! Чего молчим? Где крики"Трампа в Ростов к Януковичу", "Трамп лучший друг Путина", "Козак Байда Украину нэ сдасть"!
игорь
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трамп молодец
как не работал так до сих пор и не работает))
словно все президенты работают тоже))
Гость255860
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А где же Украинские комментаторы?
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