Он уверен, что российский лидер испытывает восторг от действий нынешнего главы страны

Бывший американский президент Дональд Трамп крайне негативно оценил отказ Джо Байдена от новых санкций в отношении "Северного потока-2". По его словам, политика действующего главы США вызывает насмешки противников по всему миру.

Во время съезда республиканцев в Северной Каролине он заявил, что, хотя у него и были отличные отношения с Владимиром Путиным, ни одна из администраций страны не была так жестока к России, как в годы его правления. Президентство Байдена, по его оценке, ставит Америку на последнее место в мире.

Трамп выразил недовольство по поводу решения отказать в строительстве американского трубопровода Keystone и "позволить" России завершить реализацию проекта "Северный поток-2".

"Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы", – передает его слова РИА "Новости".

По словам Трампа, действия нынешнего президента США вызывают у Владимира Путина насмешку – такую же, как и у "китайских переговорщиков", которые "унижают" Америку.

В преддверии встречи российского президента с Джо Байденом в Женеве, администрация США приняла решение отказаться от санкций против оператора Nord Stream 2, поскольку это уже не сможет помещать строительству российского газопровода, но может испортить отношения с Германией – допускать этого американским властям не захотелось.

В минувшую пятницу Владимир Путин объявил, что укладка первой ветки "Северного потока-2" полностью завершена. Для окончания всех работ потребуется еще 1,5-2 месяца. В ближайшие дни по трубам собираются пустить первые потоки газа.