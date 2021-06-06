В противодействие Минску намереваются привлечь армию

Литовские высокопоставленные лица заявили, что Белоруссия развязала против страны "гибридную войну". Такое мнение выразили советница президента Аста Скайсгирите и глава МВД Агне Билотайте.

Скайсгирите заявила, что в последнее время Минск серьезно усилил давление на Вильнюс – во многом оно заключется в постоянном притоке белорусских беженцев в Литву. Она отметила, что нелегальная миграция является одним из средств "гибридной войны", развязанной действующим в Белорусси режимом.

"За минувшие сутки мы задержали 52 нелегальных мигранта. За последние 5 месяцев количество нелегальных мигрантов увеличилось в два раза, если сравнивать с данными за прошлый год", – приводит ее слова EADaily со ссылкой на литовские СМИ.

Советница президента указала, что страна готова к вызову, и пока им удается управлять ситуацией. Однако если все станет хуже, то власти подготовили планы А, Б и В.

Глава МВД Литвы, в свою очередь, прояснила, что в случае наплыва белорусских нелегалов, будет зайдествован "план прекрытия" и привлекут к противостоянию армию. По словам Билотайте, большинство беженцев просят в Литве политического убежища, чтобы потом уехать в страны Западной Европы. Из-за этого власти подумывают ужесточить миграционное законодательство, запретив мигрантам, попашим в Европу в качестве беженца, покидать территорию республики.

В последнее время отношения между Литвой и Белоруссией крайне напряженные. Минск готовится к полному отключению от электричества Прибалтики. Вильнюс, в свою очередь, подумывает взять под контроль перемычки линий электропередачи на белорусской границе.

На минувшей неделе произошел скандальный инцидент между белорусскими пограничниками и дипломатами из Литвы.