В Литве готовят ответ на развязанную Белоруссией войну

В Литве готовят ответ на развязанную Белоруссией войну
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/chromorange/www.globallookpress.com
В противодействие Минску намереваются привлечь армию

Литовские высокопоставленные лица заявили, что Белоруссия развязала против страны "гибридную войну". Такое мнение выразили советница президента Аста Скайсгирите и глава МВД Агне Билотайте.

Скайсгирите заявила, что в последнее время Минск серьезно усилил давление на Вильнюс – во многом оно заключется в постоянном притоке белорусских беженцев в Литву. Она отметила, что нелегальная миграция является одним из средств "гибридной войны", развязанной действующим в Белорусси режимом. 

"За минувшие сутки мы задержали 52 нелегальных мигранта. За последние 5 месяцев количество нелегальных мигрантов увеличилось в два раза, если сравнивать с данными за прошлый год", – приводит ее слова EADaily со ссылкой на литовские СМИ.

Советница президента указала, что страна готова к вызову, и пока им удается управлять ситуацией. Однако если все станет хуже, то власти подготовили планы А, Б и В.

Глава МВД Литвы, в свою очередь, прояснила, что в случае наплыва белорусских нелегалов, будет зайдествован "план прекрытия" и привлекут к противостоянию армию. По словам Билотайте, большинство беженцев просят в Литве политического убежища, чтобы потом уехать в страны Западной Европы. Из-за этого власти подумывают ужесточить миграционное законодательство, запретив мигрантам, попашим в Европу в качестве беженца, покидать территорию республики. 

В последнее время отношения между Литвой и Белоруссией крайне напряженные. Минск готовится к полному отключению от электричества Прибалтики. Вильнюс, в свою очередь, подумывает взять под контроль перемычки линий электропередачи на белорусской границе.

На минувшей неделе произошел скандальный инцидент между белорусскими пограничниками и дипломатами из Литвы.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость256121
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Гость258246
Господи, где вас дебилов размножают? )))))
Ну ты и дебил тупорылый
Гость257348
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По словам Билотайте, большинство беженцев просят в Литве политического убежища, чтобы потом уехать в страны Западной Европы. Из-за этого власти подумывают ужесточить миграционное законодательство, запретив мигрантам, попашим в Европу в качестве беженца, покидать территорию республики.
Это какой-то бред, если правда напечатана в статье.. - Что Литву волнует больше - то что к ним попадают, едут мигранты.!? или то что от них они тут же уезжают..!? и из-за того что они уезжают - Литва хочет ввести запрет на выезд мигрантов..
Гость255992
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Гость250694
Интересно, где штампуют таких дремучих зомби. Не был в Прибалтике, смотришь зомбоящик, где клевещут нещадно на "врагов". Посмотри в сети их зарплаты и сравни со своей бедностью. Ты в каком классе учишься? Никогда не слышал, что производят не только барахло, но и дорогостоящие услуги? Не знаешь, кто прихватизировал российские порты и почему? У Прибалтики свои порты, а это огромные деньги за морские перевозки. Ты когда-нибудь видел паромы? В Литве совместный огромный хаб. Много всего другого, да откуда тебе знать. Проще быть мартышкой на поводке.
"Огромный хаб" Клайпеда чтоли? А кто вам ее построил то? И не свисти тут. что не СССР, сами вы на подобные стройки не способны с самой своей "независимости"
Гость258303
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Гость252618
Неправду пишешь. За счет Евросоюза для нелегалов построен один пункт в Бресте. Других нет. Чеченцев с шенгеном выпускают в Польшу, они едут в Германию. Германия их отправляет назад, а поляки возвращают в Беларусь. Про фильтр - сказка из телевизора.
Фильтр - это не сказка из телевизора, а реальность. Фильтр перестал работать и сразу поднялся вой. Нелегалы потому и называются нелегалами, что проникают в страну неофициально тайными тропами, а не через "построенный Евросоюзом пункт в Бресте". Вот пусть Литва и ловит всех желающих проникнуть в демократическую страну, это не забота Беларуси.
Гость257828
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Скоро в деревянных башмаках будут ходить опять , а все не угомонятся...
Большего бреда не читала
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Ну и бред
Гость258246
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Гость250694
Интересно, где штампуют таких дремучих зомби. Не был в Прибалтике, смотришь зомбоящик, где клевещут нещадно на "врагов". Посмотри в сети их зарплаты и сравни со своей бедностью. Ты в каком классе учишься? Никогда не слышал, что производят не только барахло, но и дорогостоящие услуги? Не знаешь, кто прихватизировал российские порты и почему? У Прибалтики свои порты, а это огромные деньги за морские перевозки. Ты когда-нибудь видел паромы? В Литве совместный огромный хаб. Много всего другого, да откуда тебе знать. Проще быть мартышкой на поводке.
Господи, где вас дебилов размножают? )))))
Боцман
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Гость250694
Интересно, где штампуют таких дремучих зомби. Не был в Прибалтике, смотришь зомбоящик, где клевещут нещадно на "врагов". Посмотри в сети их зарплаты и сравни со своей бедностью. Ты в каком классе учишься? Никогда не слышал, что производят не только барахло, но и дорогостоящие услуги? Не знаешь, кто прихватизировал российские порты и почему? У Прибалтики свои порты, а это огромные деньги за морские перевозки. Ты когда-нибудь видел паромы? В Литве совместный огромный хаб. Много всего другого, да откуда тебе знать. Проще быть мартышкой на поводке.
Дорогостоящие услуги это как -- с заглотом ?
Гость258187
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Фига на карте ,а туда же, вякает. Украина ждет когда Путин на войну с ней приедет, теперь Литва решила поиграть с Лукашенко в войнушку. Действительно в мире дураков больше, чем умных, потому что пока умный думает , дураки размножаются.
Гость258142
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Если придется раздавить "евроблоху" - сделаю это с удовольствием.
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