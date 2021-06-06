Представитель российского МИД отреагировала на заявления Столтенберга

Нормальное взаимодействие между Россией и Белоруссией в планы НАТО не входит. Это подтверждает недавнее высказывание генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее генсек выразил обеспокоенность сближением Москвы и Минска в последние месяцы. В связи с этим он объявил, что НАТО будет защищать своих союзников в случае возникновения угроз со стороны России или Белоруссии. Также он призвал сохранять принятый ранее принцип выстраивания отношений с российской стороной – "диалог и сдержвание".

На заявления генсека НАТО отреагировала Мария Захарова на своем канале в "Телеграме". Она указала, что позиция Столтенберга прекрасно объясняет, почему Запад так активно взялся за Белоруссию.

"Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входят. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции", – написала она.

Представитель МИД прокомментировала слова и о готовности защищать союзников при возникновении угрозы со стороны России или Белоруссии. Она пожелала Столтенбергу здоровья, наконец преодолеть старые фобии и избавиться от мании преследования.

Захарова порекомендовала генсеку НАТО обратить свое внимание на внутренний терроризм в США, а не тратить силы на вымешленные угрозы.