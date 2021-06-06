Захарова рассказала о замысле НАТО против России и Белоруссии

Захарова рассказала о замысле НАТО против России и Белоруссии
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Представитель российского МИД отреагировала на заявления Столтенберга

Нормальное взаимодействие между Россией и Белоруссией в планы НАТО не входит. Это подтверждает недавнее высказывание генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 

Ранее генсек выразил обеспокоенность сближением Москвы и Минска в последние месяцы. В связи с этим он объявил, что НАТО будет защищать своих союзников в случае возникновения угроз со стороны России или Белоруссии. Также он призвал сохранять принятый ранее принцип выстраивания отношений с российской стороной – "диалог и сдержвание". 

На заявления генсека НАТО отреагировала Мария Захарова на своем канале в "Телеграме". Она указала, что позиция Столтенберга прекрасно объясняет, почему Запад так активно взялся за Белоруссию.

"Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входят. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции", – написала она.

Представитель МИД прокомментировала слова и о готовности защищать союзников при возникновении угрозы со стороны России или Белоруссии. Она пожелала Столтенбергу здоровья, наконец преодолеть старые фобии и избавиться от мании преследования. 

Захарова порекомендовала генсеку НАТО обратить свое внимание на внутренний терроризм в США, а не тратить силы на вымешленные угрозы. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость258692
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Гость258471
Раз хохлы так возбудились, значит Захарова все правильно сказала!
С чего ты решил, что хохлы. Они знать не знают такую. Нашел звезду экрана. Она в Москве хорошо известна.
Гость257311
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Гость 283701
<цензура> мой ноги БЛМ-кам, за то что американские деды эксплуатировали африканских дедов. Может быть тогда тебя перестанут считать хохлоэмигрантом недоянком. Кстати эта Машка легко утрёт нос любому из вашей педофильско- педерастической шайки из белого дома, и уж тем более Джо Деменцио.
Вот такой у Машки защитник. По Сеньке шапка, нормальные не сказали о ней ни одного доброго слова. Репутация у нее такая.
Гость258471
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Гость255811
Маша аркоманка. Нюхает кокс и пьёт дешевую водку
Раз хохлы так возбудились, значит Захарова все правильно сказала!
Гость255811
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Маша аркоманка. Нюхает кокс и пьёт дешевую водку
Гость256108
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Опять коксом обнюхивается
Гость255992
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Гость255811
Машка как образ всей рашки. Вонючая, поганая алкашка
тебе лет-то сколько? Судя по твоим постам, тебя нужно сдать в детдом-интернат, родители не способны тебя воспитывать
Гость258326
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Гость255811
Машка как образ всей рашки. Вонючая, поганая алкашка
Зациклился, бедолага! Стекломой - он такой. Водички попей! Авось полегчает.
Гость 283701
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Гость255811
Машка наркоманка и алкашка таки шо то имеет сказать ?
А ты думал шо, только твои Кондитеры, отбитые Боксёры, Клоуны , Караваеголовые, яйценюхи прачки, и прочее туповатое быдло которое вы допустили к власти имеет шо сказать ? <цензура> плачьте, попрошайничайте и тут же разворовывайте наклянченное , это единственное в чём вы преуспели за 8 лет после революции.
Гость 283701
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Гость255811
Машка как образ всей рашки. Вонючая, поганая алкашка
<цензура> мой ноги БЛМ-кам, за то что американские деды эксплуатировали африканских дедов. Может быть тогда тебя перестанут считать хохлоэмигрантом недоянком. Кстати эта Машка легко утрёт нос любому из вашей педофильско- педерастической шайки из белого дома, и уж тем более Джо Деменцио.
Гость255811
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Машка как образ всей рашки. Вонючая, поганая алкашка
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