Россия преподнесла США два "неприятных подарка" перед саммитом в Женеве - СМИ

Россия преподнесла США два "неприятных подарка" перед саммитом в Женеве - СМИ
Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Оба факта продемонстрировали реальную позицию Москвы по поводу предстоящего события

В преддверии встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом 16 июня в Женеве российская сторона преподнесла американской два неприятных подарка. К такому выводу пришли журналисты китайского издания Sohu.

Первой неприятностью стал провал испытаний американской системы противоракетной обороны. Некоторое время назад ВС США пришлось отложить пуски ракет, поскольку каждый раз вблизи полигона находилось разведывательное российское судно. Провести испытания смогли гораздо позже и неудачно – ракета не справилась с поставленной задачей, не сумев поразить цель. И, как отмечают обозреватели, Пентагон  опозорился прямо на глазах у российских военных.

Вторым "подарком" стал анонсированный отказ от доллара в резервах Фонда национального благосостояния – активы решили перевести в золото и другие валюты. Китайские аналитики полагают, что это в будущем может сулить большие неприятности для США. 

"Более того, ставка Москвы на евро будет способствовать развитию ее отношений с европейскими странами", – приводит перевод статьи "ПолитРоссия". 

Оба факта не имеют прямой связи с предстоящим саммитом между Байденом и Путиным, однако показывают, что Москва не собирается заигрывать перед американскими коллегами – журналисты полагают, что встреча президентов может проходить в довольно сложном ключе.

Эксперты полагают, что ждать серьезных прорывов в двухсторонних отношениях стран после саммита президентов не стоит. Некоторые даже заявили, что американский лидер согласился на встречу с российским под давлением.

Роман ИГНАТОВ

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Гость258730
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Гость258415
У тебя в слове "Зеленский" опечатка!
Бгг
Фу,какая ты вонючка
Шаман
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Ожидание: Встреча двух лидеров великих держав дала мощный толчок сотрудничеству и стабилизации всего мира!
СМИ каждой стороны: Наш лидер показал сильную руку оппоненту и утвердил несгибаемость наших ценностей!
Врачи каждой стороны: Их дряхлый лидер возможно еще протянет года два три, но потом всё.
Реальность: Вкатили двух старперов, один приговаривал "северный поток, достроим, достроим..." другой бубнил: "наложим санкции, лишим финансирования..."
Гость258415
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Гость255811
Нет. Байден это наш президент который кладет пенис на встречу со всякими гопниками типа Путина
У тебя в слове "Зеленский" опечатка!
Бгг
Гость258415
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Елдополов
Вторым "подарком" стал анонсированный отказ от доллара в резервах Фонда национального благосостояния. роман игнатов, тебе лавры задорнова спать не дают? Глупые шутки не принесут тебе славы. В этом фонде мышь повесилась, какие уж тут доллары? А первый подарок - неудачные испытания ракеты? Русские помешали? Где это было? В твоих мокрых снах? Море приснилось? Тебе в цирк, определенно в цирк надо устраиваться. Клоуном не возьмут. А вот навоз убирать и народ веселить своей неуклюжестью - могут и взять.
Бггг.
Украинцы не могут себе представить, что в России есть фонды где лежат не долги а живые деньги на сотни миллиардов долларов.
Конкретно про ФНБ - только долларов там почти 190 миллиардов.
Гость255811
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Гость258246
Не понял, бидон сраная позорная телега на которую Путин положил свою вонючку? ))))?
Нет. Байден это наш президент который кладет пенис на встречу со всякими гопниками типа Путина
Гость258399
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Гость255811
США не интересно ваши локальные вопросы. Нам плевать на вас. Бабло поставляете и ладно. Как нчнете бурагозить так придём навести порядок среди попуасов недоразвитых
Ты скромнее щеки то надувай, а то случится казус от перенапряга. Покажи мне хоть одну страну, где пиндосы порядок навели..... но лизнул глубоко, качественно - зачет....
Настоящий ОДЕССИТ
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Интересно. Будем смотреть!!!
Гость258354
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Гость256585
Очень и очень может быть что Байден откажется от встречи. Потому что ему там корячится проигрышь в переговорах. А проигрышь в переговорыах это значит он, Байден, уже не главный лидер в мире.
Гость, ты в школе учился. Научись сначала писать грамотно по русски.
Елдополов
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Вторым "подарком" стал анонсированный отказ от доллара в резервах Фонда национального благосостояния. роман игнатов, тебе лавры задорнова спать не дают? Глупые шутки не принесут тебе славы. В этом фонде мышь повесилась, какие уж тут доллары? А первый подарок - неудачные испытания ракеты? Русские помешали? Где это было? В твоих мокрых снах? Море приснилось? Тебе в цирк, определенно в цирк надо устраиваться. Клоуном не возьмут. А вот навоз убирать и народ веселить своей неуклюжестью - могут и взять.
Гость256585
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Гость258336
Эта статья призвана сообщить российским гражданам, что живем мы в прекрасной стране, которая сильная держава. Я знаю одно, что у власти ОПГ во главе с Путиным, что плачет по ним виселица и гордиться своей страной не получается
Ой ли. А может виселица плачет по таким как ты и тебе подобным? Ты об это ме задумывался? И вообще кто ты такой чтобы делать подобные заявления. Вали на <цензура> в США, там твоё место таксистом работать.
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