Оба факта продемонстрировали реальную позицию Москвы по поводу предстоящего события

В преддверии встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом 16 июня в Женеве российская сторона преподнесла американской два неприятных подарка. К такому выводу пришли журналисты китайского издания Sohu.

Первой неприятностью стал провал испытаний американской системы противоракетной обороны. Некоторое время назад ВС США пришлось отложить пуски ракет, поскольку каждый раз вблизи полигона находилось разведывательное российское судно. Провести испытания смогли гораздо позже и неудачно – ракета не справилась с поставленной задачей, не сумев поразить цель. И, как отмечают обозреватели, Пентагон опозорился прямо на глазах у российских военных.

Вторым "подарком" стал анонсированный отказ от доллара в резервах Фонда национального благосостояния – активы решили перевести в золото и другие валюты. Китайские аналитики полагают, что это в будущем может сулить большие неприятности для США.

"Более того, ставка Москвы на евро будет способствовать развитию ее отношений с европейскими странами", – приводит перевод статьи "ПолитРоссия".

Оба факта не имеют прямой связи с предстоящим саммитом между Байденом и Путиным, однако показывают, что Москва не собирается заигрывать перед американскими коллегами – журналисты полагают, что встреча президентов может проходить в довольно сложном ключе.

Эксперты полагают, что ждать серьезных прорывов в двухсторонних отношениях стран после саммита президентов не стоит. Некоторые даже заявили, что американский лидер согласился на встречу с российским под давлением.