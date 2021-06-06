На Украине обвинили Россию в инциденте с самолетом Ryanair

На Украине обвинили Россию в инциденте с самолетом Ryanair
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
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Лукашенко не имел никакого влияния на Грецию

Бывший украинский президент Леонид Кравчук выразил уверенность, что к инциденту с посадкой самолета Ryanair были причастны российские спецслужбы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом". 

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу объяснил, что Лукашенко ни имеет никаких рычагов влияния на Грецию, откуда изначально начинал свой авиамаршрут Роман Протосевич.

По заявлениям самого оппозиционера, до посадки за ним якобы могли следить подозрительные личности – в переписке с коллегами он рассказывал, что неизвестный русскоговорящий мужчина в аэропорту проявлял к нему особый интерес. Кравчук полагает, что белорусские спецслужбы попасть в Афины никак не могли – работать там вышло бы только у российских сотрудников. 

Также экс-президент Украины заявил, что Лукашенко ведет себя неадекватно, поэтому относиться серьезно к любым его высказываниям не стоит. В частности, это касается обращения белорусского президента к следователям ЛНР с предложением приехать в Минск для встречи с Протасевичем.

"Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. <...> Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю", – приводит его слова РИА "Новости". 

Ранее генсек НАТО заявил, что не понимает, как инцидент с посадкой самолета в Минске мог пройти без участия российской стороны. Владимир Путин, отвечая на умозаключение Столтенберга, заметил, что Альянс находится в опасности, если высокопоставленные чиновники делают такие выводы.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

ШУРА
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причем тут Россия! <цензура> <цензура> во всем виновата россия! Бокохрам тоже дело россии!!!!!!!
Вовка Шилов 0505707696
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Лечи мозги, ахинейщик.Из укрогабонии...
- Господи, почему ты дал русским все - нефть, газ, ум, честь, историю, поэтов, ученых, а нам, украинцам, ничего? - Я вам это все давал. - Где? Когда? - Когда вы были русскими!
Во как отжигает старый маразматик-бандеровец Лёнька Кравчук, друг Бидона, Альцгеймера и Паркинсона! Ему уже на скотомогильнике лет 20-ть прогулы пишут!
Лечи мозги, ахинейщик.Из укрогабонии...
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Гость253867
Лечи мозги, ахинейщик.
- Господи, почему ты дал русским все - нефть, газ, ум, честь, историю, поэтов, ученых, а нам, украинцам, ничего? - Я вам это все давал. - Где? Когда? - Когда вы были русскими!
Повелитель хохлов
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Чот хохлопидарье опять из под контроля стало выходить, пора доставать плеть и загонять всех в стойло.
советский инженер
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Ну а что ещё от них ожидать. А вообще, как погляжу особый шик у украинцев - самим насовершать преступлений а обвинить в них Россию. Ну как в войне в Донбассе обвиняют Россию а это украинская армия вторглась в Донбасс для подавления гражданского населения и приказ этот отдал турчинов. А виновата конечно Россия, кто же ещё?
Гость256781
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Гость258096
у этого старого маразматика осталось хоть капли мозгов
Да у него и в 90-<цензура> их не особо много и было!
Гость256504
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Ну вот ... а я ждал что Кулема такую дичь выплюнет, а разрешили только Кравчуку ...
Гость257710
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чудит дедок--баравичок?!
Гость258096
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у этого старого маразматика осталось хоть капли мозгов
гость
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Гость253867 жёппо своё лечи геморройщик, всю бандеру свою позоришь, какел залетный.
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