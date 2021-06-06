Лукашенко не имел никакого влияния на Грецию

Бывший украинский президент Леонид Кравчук выразил уверенность, что к инциденту с посадкой самолета Ryanair были причастны российские спецслужбы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом".

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу объяснил, что Лукашенко ни имеет никаких рычагов влияния на Грецию, откуда изначально начинал свой авиамаршрут Роман Протосевич.

По заявлениям самого оппозиционера, до посадки за ним якобы могли следить подозрительные личности – в переписке с коллегами он рассказывал, что неизвестный русскоговорящий мужчина в аэропорту проявлял к нему особый интерес. Кравчук полагает, что белорусские спецслужбы попасть в Афины никак не могли – работать там вышло бы только у российских сотрудников.

Также экс-президент Украины заявил, что Лукашенко ведет себя неадекватно, поэтому относиться серьезно к любым его высказываниям не стоит. В частности, это касается обращения белорусского президента к следователям ЛНР с предложением приехать в Минск для встречи с Протасевичем.

"Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. <...> Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю", – приводит его слова РИА "Новости".

Ранее генсек НАТО заявил, что не понимает, как инцидент с посадкой самолета в Минске мог пройти без участия российской стороны. Владимир Путин, отвечая на умозаключение Столтенберга, заметил, что Альянс находится в опасности, если высокопоставленные чиновники делают такие выводы.