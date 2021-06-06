Украина вернула себе Крым на футболках для Евро-2020

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Форма сборной будет также дополнена националистическими лозунгами

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал новую форму национальной сборной для участия в чемпионате Европы-2020. 

Снимки он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке". Но самое интересно, что в самом центре желто-синей футболки нанесена карта Незалежной с Крымом в составе. Сзади же форму украшает надпись "Слава Украине!"

"Главным ее [формы – прим.ред] атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства – мелодия национального гимна", 

– подчеркнул Павелко. 

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина начала тайно стягивать сотни танков к российским границам. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость257280
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А чего стеснятся они выведут ХАЙЛЬ ГИТЛЕР, СЛАВА УКРАИНЕ! НАЦИСТЫ есть нацисты
Гость257280
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Украина ЭТО УПА-ОУН!Национальный банк Украины решил расширить серию памятных монет «Выдающиеся личности Украины», запечатлев очередного украинского «героя» — основателя Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца.
Гость258731
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на данный момент 07.06.2021, а вы пишете евро 2020, наверно автор статьи потерялся во времени
Гость258493
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Гость255830
А, если Слава России! Это тоже националистический лозунг?
И ещё. Гораздо лучше спортсменам соревноваться без флага и гимна. Слава России!
Можете в своих мыслях назвать нас как хотите. Поза у вас от этого не меняется.
Главное, стонать по громче не забывайте.
гость
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Да сразу бы фюрера лепили на майки свои обоссаные, мразота зелупская. И гимлера сзади. Ну и круги мишени до кучи, на черепе.
Гость256778
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А как он туда попал, Хрущ прикрепил!
Евгений
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А тут уже понятно, что диагноз подтвержден. Ну будем посмотреть, что из всего этого выйдет. Нацискую символику не решились нанести, мда, хотя мы еще не видели повязку на руку у капитана команды и с каким приветствием эти спортсмены выйдут на игру. Наверное с римским, а волонтеры будут на стадионе записывать желающих в "азов".
Гость258414
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Выйдут на поле, будут скакать и кричалку орать
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Что бы УРина самостоятельно ни предпринимала, она всегда возвращается в исходное состояние Дикого поля... поэтому Донбасс сразу от неё отвалился, т.к. никогда не был Украиной...
Настоящий ОДЕССИТ
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Удивительно. Хохлоебы признали Крым и восхваляют его. России есть чем гордиться.
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