Форма сборной будет также дополнена националистическими лозунгами

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал новую форму национальной сборной для участия в чемпионате Европы-2020.

Снимки он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке". Но самое интересно, что в самом центре желто-синей футболки нанесена карта Незалежной с Крымом в составе. Сзади же форму украшает надпись "Слава Украине!"

"Главным ее [формы – прим.ред] атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства – мелодия национального гимна",

– подчеркнул Павелко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина начала тайно стягивать сотни танков к российским границам.