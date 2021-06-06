Небо наз Швейцарией полностью закроют

Саммит между российским и американским президентами Женева встретит в полной боевой готовности. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Издание NZZ am Sonntag указывает, что полиция возьмет в аренду военную технику для обеспечения безопасности предстоящей встречи. Также на пляже города могут разместить зенитную установку.

Кроме того, небо над Швейцарией намереваются закрыть для полетов. Вопрос об ограничении авиасообщения на 16 июня только прорабатывается, но, как отметили в Федеральном управлении гражданской авиации, подобный процесс хорошо отлажен.