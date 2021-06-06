В Женеву стянут военную технику перед встречей Путина с Байденом

Небо наз Швейцарией полностью закроют

Саммит между российским и американским президентами Женева встретит в полной боевой готовности. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Издание NZZ am Sonntag указывает, что полиция возьмет в аренду военную технику для обеспечения безопасности предстоящей встречи. Также на пляже города могут разместить зенитную установку. 

Кроме того, небо над Швейцарией намереваются закрыть для полетов. Вопрос об ограничении авиасообщения на 16 июня только прорабатывается, но, как отметили в Федеральном управлении гражданской авиации, подобный процесс хорошо отлажен. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей