Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Владимир Путин во время общения с руководителями международных информагентств на Санкт-Петербургском экономическом форуме отметил, что внесенные ранее поправки в Конституцию РФ не помешают переговорам России и Японии о заключении мирного договора по Курильским островам. Однако президент отметил – позиция японской стороны по этому вопросу неоднократно менялась, в том числе, Токио расширял претензии на количество островов с двух до четырех. Ни Россия, ни СССР с этим никогда не соглашались.

Японское издание "Санкэй симбун" написало новость, посвященную высказыванию российского президента о Курилах. Читатели эмоционально отреагировали на позицию российской стороны по островам.

Один из пользователей заявил, что Россия ведет "хитрую игру" в отношении регионов, чтобы выманить у Японии побольше денег или выгодный договор на экономическое сотрудничество. Другой заметил, что российская сторона не станет возвращать острова до тех пор, пока Токио является союзником США.

"Японии нужно срочно наращивать свой военный потенциал. Разработать и испытать ядерное оружие. Иначе против нас развернут новую агрессию", – заявил другой.

Читатель под ником Nao написал, что Путин "мастерски подлавливает" руководителей японского правительства на слабостях – Абэ, возомнившего себя великим дипломатом, российский президент "водил на крючке". Такая же участь, по его мнению, ждет и Суга, у которого пока очень слабые внутриполитические позиции.

"Пора бить "железным кулаком", как в каратэ!", – заключил пользователь под именем Gto, приводит перевод ИноСМИ.

Ранее в Японии были опубликованы секретные материалы, в которых указывалось, что СССР в 1970-х намеревались передать Японии во владение два Курильских острова, чтобы те вместе с американцами не напали на страну.