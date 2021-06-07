Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Владимир Путин во время общения с руководителями международных информагентств на Санкт-Петербургском экономическом форуме отметил, что внесенные ранее поправки в Конституцию РФ не помешают переговорам России и Японии о заключении мирного договора по Курильским островам. Однако президент отметил – позиция японской стороны по этому вопросу неоднократно менялась, в том числе, Токио расширял претензии на количество островов с двух до четырех. Ни Россия, ни СССР с этим никогда не соглашались.

Японское издание "Санкэй симбун" написало новость, посвященную высказыванию российского президента о Курилах. Читатели эмоционально отреагировали на позицию российской стороны по островам.

Один из пользователей заявил, что Россия ведет "хитрую игру" в отношении регионов, чтобы выманить у Японии побольше денег или выгодный договор на экономическое сотрудничество. Другой заметил, что российская сторона не станет возвращать острова до тех пор, пока Токио является союзником США. 

"Японии нужно срочно наращивать свой военный потенциал. Разработать и испытать ядерное оружие. Иначе против нас развернут новую агрессию", – заявил другой.

Читатель под ником Nao написал, что Путин "мастерски подлавливает" руководителей японского правительства на слабостях – Абэ, возомнившего себя великим дипломатом, российский президент "водил на крючке". Такая же участь, по его мнению, ждет и Суга, у которого пока очень слабые внутриполитические позиции. 

"Пора бить "железным кулаком", как в каратэ!", – заключил пользователь под именем Gto, приводит перевод ИноСМИ. 

Ранее в Японии были опубликованы секретные материалы, в которых указывалось, что СССР в 1970-х намеревались передать Японии во владение два Курильских острова, чтобы те вместе с американцами не напали на страну. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Боцман
Пожаловаться Ответить
Свистать всех наверх ! По местам стоять,с якоря сниматься ! Орудия расчехлить,аппараты на товсь ! Полный вперед !
Гость257280
Пожаловаться Ответить
"В 1939 г. вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 г. вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 г. мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные товаропроизводители, и мы более 15% роста никогда не достигали, вы же — при общественной собственности на средства производства — достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры". Так ответил японский миллиардер нашим "либеракомистам" на вопрос об "японском экономи
Гость256128
Пожаловаться Ответить
Гость258429
Правильно! Ведь у Москвы нет ядерного оружия и москали сразу сдадутся. А ты сможешь на американском танке проехать по красной площади
Хруща кому нужни твои площади??? Ти вроди тои бабки из глубинки росии которая боится что придет том круз на танке щерман и изнасилует ие ))))) вот дибил
Гос11121ть
Пожаловаться Ответить
Япона мама!!!!
Гость258414
Пожаловаться Ответить
Япония как и другие страны оккупирована США, более того показательно выпорона ядерной дубинкой, ищет врага в РФ. Во как японцам мозги промыли, не помнят с какой стороны самолет им бомбу привез.
Влад
Пожаловаться Ответить
Гость256128
Наконец поняли японци надо долбанут по москве и владивостоку яо
А вдруг их? Или типа а их за что? Вот Северная Коррея обрадуется!!!!!!!!1
Гость256076
Пожаловаться Ответить
ХВАТИТ И ОДНОЙ РАКЕТКИ НА ЭТИХ УСКОГЛАЗЫХ ОБЕЗЬЯН - И НЕМА ЯПОНО МАТЬ
Гость256506
Пожаловаться Ответить
Забыли с...уки косоглазые,как их квантунскую в несколько миллионов
армию раздолбалии. И ещё ядерной дубиной америкасосы <цензура>....ячили.
М
Пожаловаться Ответить
Гость256128
Наконец поняли японци надо долбанут по москве и владивостоку яо
узкоглазые поумней схронных свинопасов будут,понимают что в случае ответки в канаду не сбежишь и русским не притворишься,не смогут на русском языке кричать слава кпсс и слава путину
одно дело в интернете в грудь себя колотить другое на донбасе по мирному населению 7 лет стрелять,понимая что россия в стороне и в крыму - не ответит...
гость
Пожаловаться Ответить
Гость256128 жёппу тебе порвать надо на пендоский флаг, вонючка желто-голубая. Если япы бздят с подливкой не значит что ядерное оружие есть.
1 2
новости партнеров

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей