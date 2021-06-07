Киев уже не может рассчитывать на своего союзника, заявил лидер

Лишь Соединенные Штаты могли сорвать строительство "Северного потока – 2". Проект является не просто газопроводом, но "настоящим оружием" России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью СМИ глава государства заявил, что отказ действующей администрации Белого дома от продолжения санкционной политики в отношении участников проекта лишило Киева уверенности: украинские власти уже не считают, что могу рассчитывать на поддержку американской стороны.

Зеленский признался, что не ожидал подобного от Вашингтона. По мнению украинского лидера, столь "великая страна как США" косвенным образом даже поспособствовала успешному запуску проекта.

"Это образцовая цивилизация. Образцовая мировая демократия", – заявил Зеленский в интервью для Axios.

Отказ администрации Байдена от дальнейшего давления на участников проекта, полагает Зеленский, явно не демонстрирует рвения американских коллег помочь Украине. Более того, такие действия "ослабляют уверенность" Киева, пишет телеканал "360".

"Мы считаем "Северный поток – 2" настоящим оружием в руках России. Я говорю об этом открыто", – высказался Зеленский.

Глава Незалежной также неожиданно заявил о том, что эксперты убеждали его в компетентности Джо Байдена по ситуации на Украине. Однако действующий американский президент "ослабил внутреннюю уверенность" в этой стране, сообщает "Общественная служба новостей".

Ранее Зеленский заявлял о том, что Москва намерена надавить на Украину по вопросу Донбасса после запуска "Северного потока – 2". По мнению президента, Кремль получит в руки "козырь" для воздействия на ситуацию в регионе, где у десятков тысяч населения имеется паспорт РФ.