В Белом доме озвучили причину встречи Байдена с Путиным

В Белом доме озвучили причину встречи Байдена с Путиным
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
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Администрация Байдена рассказали, каким образом Москве следует проводить внешнюю политику

Соединенные Штаты в настоящее время готовы к стабильным отношениям с РФ. Условием для этого должно быть изменение курса со стороны Кремля, заявил госсекретарь Белого дома Энтони Блинкен.

По словам американского госслужащего, саммит президентов двух стран едва ли станет переломным во взаимодействии между двумя государствами и, скорее всего, не повлияет на внешнюю политику Москвы в отношении Вашингтона.

Как заявил Блинкен, Байден намерен встретиться с Путиным из-за неких "атак и агрессий", которые, полагают в администрации Белого дома, были якобы совершены Россией.

"Он даст ясный и прямой ответ, что можно ожидать от Соединенных Штатов при продолжении агрессии и безрассудства против нас. Таким же образом даст понять, что при выборе Россией иного курса мы выберем стабильные отношения, что пойдет на пользу народам наших стран и всему миру" – высказался Блинкен в интервью Axious.

По словам американского чиновника, после предстоящего саммита в отношениях двух держав появится некая непредсказуемость. Тем не менее, Соединенные Штаты готовы к любому варианту, сообщает RT.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, комментируя заявления о "стабильных отношениях" между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, что Кремль намерен оценивать действия американской стороны по реальным действиям, а не по очередным официальным заявлениям первых лиц. Как отметил министр, если речь будет идти об очередных санкционных мерах, то Москва воспримет действия Вашингтона по "конкретным делам".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Хохлу в дупу
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Гость255811
Пора уже дать по рылу зарвавшейся Рашке
Дать ты можешь только свою дупу для развальцовки
гость191919
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Гость256128
А накуи путлеру стабилност???? Как потом бабло пилит?????? Вед америкоси враги нам нужни клеит бомби и поболще, ни и хрен с пенсиями и безработици, главное крим нащ !!!
Крым наш, петух Степка бЕндера -ваш.
Настоящий ОДЕССИТ
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Бедный Бидон. Как бы он не крякнулся от напряжения...
Гость256128
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Гость255811
Пора уже дать по рылу зарвавшейся Рашке
А накуи путлеру стабилност???? Как потом бабло пилит?????? Вед америкоси враги нам нужни клеит бомби и поболще, ни и хрен с пенсиями и безработици, главное крим нащ !!!
Гость255811
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Пора уже дать по рылу зарвавшейся Рашке
Гость256076
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ПОРА УЖ ДАТЬ ПО РОЖЕ ЭТИМ ПИНДОСАМ - И СРАЗУ ВСЯ ШОБЛА ЕВРОГЕЙСКАЯ УТИХНЕТ - РОССИЯ НЕ СССР А ЖАЛЬ
гость
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Ничего не изменится. Пендосы, подите на фуй со своими условиями. Нам и так хорошо.
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