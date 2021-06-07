Администрация Байдена рассказали, каким образом Москве следует проводить внешнюю политику

Соединенные Штаты в настоящее время готовы к стабильным отношениям с РФ. Условием для этого должно быть изменение курса со стороны Кремля, заявил госсекретарь Белого дома Энтони Блинкен.

По словам американского госслужащего, саммит президентов двух стран едва ли станет переломным во взаимодействии между двумя государствами и, скорее всего, не повлияет на внешнюю политику Москвы в отношении Вашингтона.

Как заявил Блинкен, Байден намерен встретиться с Путиным из-за неких "атак и агрессий", которые, полагают в администрации Белого дома, были якобы совершены Россией.

"Он даст ясный и прямой ответ, что можно ожидать от Соединенных Штатов при продолжении агрессии и безрассудства против нас. Таким же образом даст понять, что при выборе Россией иного курса мы выберем стабильные отношения, что пойдет на пользу народам наших стран и всему миру" – высказался Блинкен в интервью Axious.

По словам американского чиновника, после предстоящего саммита в отношениях двух держав появится некая непредсказуемость. Тем не менее, Соединенные Штаты готовы к любому варианту, сообщает RT.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, комментируя заявления о "стабильных отношениях" между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, что Кремль намерен оценивать действия американской стороны по реальным действиям, а не по очередным официальным заявлениям первых лиц. Как отметил министр, если речь будет идти об очередных санкционных мерах, то Москва воспримет действия Вашингтона по "конкретным делам".