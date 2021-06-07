Эксперт объяснил высказывания "хитрожопого" Кравчука о Лукашенко

Эксперт объяснил высказывания "хитрожопого" Кравчука о Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеФСБ разоблачила агента спецслужб Украины
У главы делегации Киева в ТКГ по урегулированию в Донбассе цель одна

Экс-президент Украины Леонид Кравчук умышленно продолжает провоцировать главу Белоруссии Александра Лукашенко. В этом уверен эксперт Алексей Чеснаков.

По его мнению, у нынешнего главы делегации Незалежной в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе цель одна. Он хочет добиться, чтобы лидер Республики совершил действия, способствующие проведению следующих переговоров по ДНР и ЛНР не в Минске.

Бывший украинский руководитель стремится к этому любыми путями. "Хитрожопый Кравчук" решил получить возможность обратиться в ОБСЕ, чтобы следующее заседание ТКГ по Донбассу проходило на другой площадке, уточнил аналитик в своем телеграм-канале.

На днях Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к инциденту с посадкой самолета Ryanair. Лукашенко не мог повлиять на Грецию, откуда следовал оппозиционер Роман Протасевич, отметил экс-президент Незалежной. Также он назвал поведение главы Белоруссии неадекватным и призвал не относиться серьезно к любым высказываниям лидера Республики.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров жестко ответил постпреду киевского режима в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, который собрался перенести заседания ТКГ из Минска. Он указал украинскому посланцу на его место в переговорном процессе, и добавил, что тот слишком много на себя берет.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость258399
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Гость256084
В отличие от тебя, злобного щенка, есть.
Судя по высказываниям ваших полит оппонентов, нет их у вас...
PS Себя ты видать считаешь маститым питбулем? Не тянешь даже на облезлого котенка.....
Карабас-барабас
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Протасевич уже договорился и Кравчук тоже договорится, - ждем вас господин Кравчук когда вы полетите транзитом через воздушное пространство РБ, - вы следующий …. Потом вместе с Протасевичем будете по телевизору говорить какие у Александра Григорьевича железные яйца и всячески далее его хвалить. Есть способ поменять вам господин Кравчук вашу политическую ориентацию.
Гость256084
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Гость255835
Вместо того, чтобы сидеть на колу, эта мразота кравчук ещё чем-то руководит от Украины? Украинцы, у вас есть мозги?
В отличие от тебя, злобного щенка, есть.
Гость255835
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Вместо того, чтобы сидеть на колу, эта мразота кравчук ещё чем-то руководит от Украины? Украинцы, у вас есть мозги?
Гость258493
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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
2021год.Украина. Киев. Мать и дочь. -Мама, а что такое е@ать колотить? -Ой боже мой, доченька, ты где же такое услышала? -Нигде не слышала, смотрю вокруг и само на ум приходит.
Гы-гы-гы)))
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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2021год.Украина. Киев. Мать и дочь. -Мама, а что такое е@ать колотить? -Ой боже мой, доченька, ты где же такое услышала? -Нигде не слышала, смотрю вокруг и само на ум приходит.
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