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Экс-президент Украины Леонид Кравчук умышленно продолжает провоцировать главу Белоруссии Александра Лукашенко. В этом уверен эксперт Алексей Чеснаков.
По его мнению, у нынешнего главы делегации Незалежной в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе цель одна. Он хочет добиться, чтобы лидер Республики совершил действия, способствующие проведению следующих переговоров по ДНР и ЛНР не в Минске.
Бывший украинский руководитель стремится к этому любыми путями. "Хитрожопый Кравчук" решил получить возможность обратиться в ОБСЕ, чтобы следующее заседание ТКГ по Донбассу проходило на другой площадке, уточнил аналитик в своем телеграм-канале.
На днях Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к инциденту с посадкой самолета Ryanair. Лукашенко не мог повлиять на Грецию, откуда следовал оппозиционер Роман Протасевич, отметил экс-президент Незалежной. Также он назвал поведение главы Белоруссии неадекватным и призвал не относиться серьезно к любым высказываниям лидера Республики.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров жестко ответил постпреду киевского режима в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, который собрался перенести заседания ТКГ из Минска. Он указал украинскому посланцу на его место в переговорном процессе, и добавил, что тот слишком много на себя берет.
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Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом