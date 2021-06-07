Задержанный не успел навредить интересам России

Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили агента спецслужб Украины. Об этом стало известно сегодня, 7 июня.

Как отмечает источник, на протяжении длительного периода времени фигурант оказывал помощь Службе безопасности Украины "консультативную помощь".

В ФСБ отметили, что упомянутая "помощь" была призвана нанести ущерб безопасности Российской Федерации, передает РИА "Новости". Речь идет об Алексее Семеняке, который подтвердил при беседе с ФСБ, что длительное время общался с сотрудниками СБУ, курировавшими информационную безопасность.

Позднее СБУ узнали о вычислении своего агента, попытавшись стереть компрометирующую информацию с гаджетов Семеняки, однако ФСБ предотвратили такой сценарий.

По информации российских спецслужб, Семеняка не успел навредить интересам РФ. Фигуранта выслали из России с запретом на въезд на 25-летний срок.