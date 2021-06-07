ФСБ разоблачила агента спецслужб Украины

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Задержанный не успел навредить интересам России

Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили агента спецслужб Украины. Об этом стало известно сегодня, 7 июня.

Как отмечает источник, на протяжении длительного периода времени фигурант оказывал помощь Службе безопасности Украины "консультативную помощь".

В ФСБ отметили, что упомянутая "помощь" была призвана нанести ущерб безопасности Российской Федерации, передает РИА "Новости". Речь идет об Алексее Семеняке, который подтвердил при беседе с ФСБ, что длительное время общался с сотрудниками СБУ,  курировавшими информационную безопасность.

Позднее СБУ узнали о вычислении своего агента, попытавшись стереть компрометирующую информацию с гаджетов Семеняки, однако ФСБ предотвратили такой сценарий.

По информации российских спецслужб, Семеняка не успел навредить интересам РФ. Фигуранта выслали из России с запретом на въезд на 25-летний срок.

Егор МАЛКОВ

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Гость258646
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Гость257280
Замена паспортов в Идлибе позволит распространить в провинции Идлиб турецкое право и окончательно закрепиться на севере Сирии с дальнейшим отчуждением этих территорий.
Совершенно очевидно, что действия Анкары в Сирии представляют собой часть долговременной экспансионистской «неоосманской» стратегии.
Сегодняшние аппетиты Эрдогана подпитываются исторически мотивированным реваншизмом. Турецкий лидер грезит возрождением Османской империи, и сирийские территории стоят первыми в списке на отуречивание.
вопрс в другом, что будем делать с турецкой губернией и краем Израиль...
Гость257280
Пожаловаться Ответить
Замена паспортов в Идлибе позволит распространить в провинции Идлиб турецкое право и окончательно закрепиться на севере Сирии с дальнейшим отчуждением этих территорий.
Совершенно очевидно, что действия Анкары в Сирии представляют собой часть долговременной экспансионистской «неоосманской» стратегии.
Сегодняшние аппетиты Эрдогана подпитываются исторически мотивированным реваншизмом. Турецкий лидер грезит возрождением Османской империи, и сирийские территории стоят первыми в списке на отуречивание.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили агента спецслужб Украины - УКРОбабуин СКаКАЛ В КАСТРЮЛЕ И ЗАВЫВАЛ про ещё не подохшего щеня! Сам спалился. хохлоУБЛЮДОК!
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