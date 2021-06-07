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Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили агента спецслужб Украины. Об этом стало известно сегодня, 7 июня.
Как отмечает источник, на протяжении длительного периода времени фигурант оказывал помощь Службе безопасности Украины "консультативную помощь".
В ФСБ отметили, что упомянутая "помощь" была призвана нанести ущерб безопасности Российской Федерации, передает РИА "Новости". Речь идет об Алексее Семеняке, который подтвердил при беседе с ФСБ, что длительное время общался с сотрудниками СБУ, курировавшими информационную безопасность.
Позднее СБУ узнали о вычислении своего агента, попытавшись стереть компрометирующую информацию с гаджетов Семеняки, однако ФСБ предотвратили такой сценарий.
По информации российских спецслужб, Семеняка не успел навредить интересам РФ. Фигуранта выслали из России с запретом на въезд на 25-летний срок.
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