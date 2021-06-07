Киев объединяет усилия с главными противниками российского газопровода

Офис президента Украины Владимира Зеленского включился в выборы Германии для поддержки партии "Зеленых" и отставки действующего канцлера Ангелы Меркель. Как пишут СМИ, причиной таких действий администрация Незалежной объясняет неправильной, на свой взгляд, внешней политикой Берлина в отношении Киева.

Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Меркель спровоцировала кризис в Незалежной в 2014 году, сообщает телеграм-канал "Легитимный".

Как пишут журналисты, Данилов решил запустить в медиа эту информационную кампанию даже не для населения Украины, а для немецких СМИ из пула "Зеленых", которые нацелены на срыв "Северного потока – 2" и установление власти в стране. Таким образом, риторика политической элиты Незалежной сменилась с восхищения на осуждение политики действующего канцлера в преддверии выборов в ФРГ.

Так, 24 мая Зеленский встретился с главой фракции "Зеленых" Робертом Хабеком, пообещав оказать ему косвенную поддержку в "торпедировании" канцлера и ее партии. Следом были запущены обвинения Берлина в развязывании грузинского и украинского конфликтов.

Однако, считают журналисты, ссылаясь на собственные источники, такое смелое решение украинский лидер принял, заручившись одобрением Лондона: Британия не видит для себя выгоды в энергетической независимости Германии, так как предпочитает сохранять вместе с Штатами контроль за украинской ГТС. "Северный поток – 2" же помешает такой возможности.

Напомним, в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский заявил, что благодарен Меркель за ее политику в отношении Киева. Однако затем президент уточнил, что, несмотря на благодарность, "ожидал от нее большего" по Нормандскому формату.

По информации издания "Страна.ua", СБУ считает телеграм-канал "Легитимный" подконтрольным Кремлю. Так, в феврале спецслужбы Украины заявили, что разоблачили "целую сеть" крупнейших анонимных информационных источников, которые якобы контролируются Москвой.