Зеленский решил отомстить Меркель из-за "Северного потока-2" - СМИ

Зеленский решил отомстить Меркель из-за "Северного потока-2" - СМИ
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Офис президента Украины Владимира Зеленского включился в выборы Германии для поддержки партии "Зеленых" и отставки действующего канцлера Ангелы Меркель. Как пишут СМИ, причиной таких действий администрация Незалежной объясняет неправильной, на свой взгляд, внешней политикой Берлина в отношении Киева.

Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Меркель спровоцировала кризис в Незалежной в 2014 году, сообщает телеграм-канал "Легитимный".

Как пишут журналисты, Данилов решил запустить в медиа эту информационную кампанию даже не для населения Украины, а для немецких СМИ из пула "Зеленых", которые нацелены на срыв "Северного потока – 2" и установление власти в стране. Таким образом, риторика политической элиты Незалежной сменилась с восхищения на осуждение политики действующего канцлера в преддверии выборов в ФРГ.

Так, 24 мая Зеленский встретился с главой фракции "Зеленых" Робертом Хабеком, пообещав оказать ему косвенную поддержку в "торпедировании" канцлера и ее партии. Следом были запущены обвинения Берлина в развязывании грузинского и украинского конфликтов.

Однако, считают журналисты, ссылаясь на собственные источники, такое смелое решение украинский лидер принял, заручившись одобрением Лондона: Британия не видит для себя выгоды в энергетической независимости Германии, так как предпочитает сохранять вместе с Штатами контроль за украинской ГТС. "Северный поток – 2" же помешает такой возможности.

Напомним, в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский заявил, что благодарен Меркель за ее политику в отношении Киева. Однако затем президент уточнил, что, несмотря на благодарность, "ожидал от нее большего" по Нормандскому формату.

По информации издания "Страна.ua", СБУ считает телеграм-канал "Легитимный" подконтрольным Кремлю. Так, в феврале спецслужбы Украины заявили, что разоблачили "целую сеть" крупнейших анонимных информационных источников, которые якобы контролируются Москвой.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость258621
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Задача Запада максимально загрузить Россию- своего экономического и политического конкурента - совершенно бессмысленным активом - Украиной. Поэтому они всячески культивируют там слабоумное народонаселение сказками про райскую жизнь, максимально ее доят, вытягивая остатки разумных людей и оставляя в регионах стадо безмысленных тупоголовых баранов. Им хватает одной восточноевропейской американо-холуйской Польши. Только идиоты украинские думают, что и американцы и немцы спят и видят как-бы им начать заботится об их украинском щастливом курятнике.
Настоящий ОДЕССИТ
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Дурачок комик. Бабка его на каркалыгу еще натянет.
Карабас-барабас
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Что такое Украина без «газовой трубы» и российского природного газа, за транзит которого фактически и функционирует этот прозападный проект под названием «Украина»? – почти ничто. Запад любит любить на халяву, за несколько американских печенюшек покупая дураков, они не будут в Украину вкладываться как вкладывалась Россия. Еще никто не понял, что такое Северный поток 2? – Это начало конца проекта «Украина»! Потом будет Северный поток 3, 4. 5 и т.д., - Владимир Владимирович побеждает красиво! Скоро укры сами в Россию запросятся вслед за Крымом. Поэтому этот украинский клоун и злится.
гость
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Как отомстишь? Как обычно, под дверь? Там если поймают и узнают кто ты, то заставят сожрать продукт твоей мести. Ну и своего еще тебе добавят.
Гость256778
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СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
Зеленский решил отомстить Меркель из-за "Северного потока-2". А что, у сумасшедшей фашистской ЖИДовской ЗЕлупы отомстилка уже выросла? «Конфисковать имущество Меркель и Макрона на территории УРины. Обоих внести на "Миротворец", подать в розыск и закрыть въезд. У нее (УРины) все виноваты в ее собственной бездарности.Напомню, ранее глава СНБО Украины жаловался на отказ Германии и Франции в 2008 году помочь Киеву и Тбилиси в получении членства НАТО. Как считает чиновник, именно это в итоге привело к тому, что Украина «потеряла» Крым, а на Грузию было совершено «нападение».
За чем кликать смерть, это не гуманно. Хаты им все в круг собрать, чтобы не было мая хата скраю ничего не знаю.
Гость256778
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Гость258528
Лохлы всегда отличались уникальной способностью и природным талантом способностью кусать кормящую руку и гадить им под дверь, а также лизать пинающие их сапоги и с упоением лизать срущую на них <цензура>.
Он чистый ЕВРЕЙ и ХАСИД!
Гость258612
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Ай, Моська!
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость258528
Лохлы всегда отличались уникальной способностью и природным талантом способностью кусать кормящую руку и гадить им под дверь, а также лизать пинающие их сапоги и с упоением лизать срущую на них <цензура>.
Вот чего не отнять у хохломайдаунов, так это : наглости, какой-то бешеной нахрапистости и безумного стремление достигать своих сомнительных целей любыми способами ! Вот ведь до чего доводит привычка жить НА ХАЛЯВУ!!! Собственно и этот поганый майдан только и затеивался, чтобы высасывать из ЕС деньги и ресурсы взамен русофобии. По поведению чиновников ЕС видно, что они поняли - УРина - "черная дыра", в которую вкладывать деньги БЕССМЫСЛЕННО. Но хохлы в наглую давят на Европу, обвиняя её в том во что превратилась территория ранее называвшаяся УРиной.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость255835
Холопы - мстители?!
Зеленский решил отомстить Меркель из-за "Северного потока-2". А что, у сумасшедшей фашистской ЖИДовской ЗЕлупы отомстилка уже выросла? «Конфисковать имущество Меркель и Макрона на территории УРины. Обоих внести на "Миротворец", подать в розыск и закрыть въезд. У нее (УРины) все виноваты в ее собственной бездарности.Напомню, ранее глава СНБО Украины жаловался на отказ Германии и Франции в 2008 году помочь Киеву и Тбилиси в получении членства НАТО. Как считает чиновник, именно это в итоге привело к тому, что Украина «потеряла» Крым, а на Грузию было совершено «нападение».
Гость258542
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Хохлы, а ответка не замучит?
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