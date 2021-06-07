Политолог уверен в скорой отставке Лукашенко

Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко уйдет сразу после объявления выборов в стране, которые будут назначены с принятием новой конституции. Такое мнение выразил политический эксперт Яков Кедми.

По словам специалиста, президент Белоруссии покинет политическую арену после проведения конституционной реформы. Однако будущее страны весьма туманно: никто не знает, кто придет на смену Лукашенко.

Пока что, считает Кедми, можно полагаться на вариант, при котором Белоруссия продолжит курс на сближение с Россией и отдаление от Запада.

"Не знаю, до чего в итоге дойдет. Доступны все опции. Весьма многое зависит от будущего самого России. Судьба Белоруссии определяется сегодня в Москве. Если Кремль способен определить национальные интересы РФ и в их рамках то, что будет с Белоруссией, он это определит", – заявил эксперт.

Также Кедми высказался о ситуации с экстренной посадкой лайнера Ryanair, с рейса которого в Минске сняли обвиняемого в экстремизме Романа Протасевича. По мнению специалиста, ничего предосудительного в действиях белорусских властей нет.

"Аналогичным образом может поступать любое государства, увидевшее в этом необходимость. Мы в 70-е тоже посадили у себя самолет из Бейрута – думали, там находится один из руководителей палестинских террористических организаций. Отправили к самолету два "Миража" и заставили летчика сесть. Так многие страны делали, которые считали, что на борту находится человек, являющийся по их законам преступником", – высказался политолог в эфире канала ITON-TV.

Ранее Кедми заявил, что Белоруссии не гарантирован донбасский сценарий.