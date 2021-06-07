Судьбу Белоруссии определит только Москва - Кедми

Судьбу Белоруссии определит только Москва - Кедми
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политолог уверен в скорой отставке Лукашенко

Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко уйдет сразу после объявления выборов в стране, которые будут назначены с принятием новой конституции. Такое мнение выразил политический эксперт Яков Кедми.

По словам специалиста, президент Белоруссии покинет политическую арену после проведения конституционной реформы. Однако будущее страны весьма туманно: никто не знает, кто придет на смену Лукашенко.

Пока что, считает Кедми, можно полагаться на вариант, при котором Белоруссия продолжит курс на сближение с Россией и отдаление от Запада.

"Не знаю, до чего в итоге дойдет. Доступны все опции. Весьма многое зависит от будущего самого России. Судьба Белоруссии определяется сегодня в Москве. Если Кремль способен определить национальные интересы РФ и в их рамках то, что будет с Белоруссией, он это определит", – заявил эксперт.

Также Кедми высказался о ситуации с экстренной посадкой лайнера Ryanair, с рейса которого в Минске сняли обвиняемого в экстремизме Романа Протасевича. По мнению специалиста, ничего предосудительного в действиях белорусских властей нет.

"Аналогичным образом может поступать любое государства, увидевшее в этом необходимость. Мы в 70-е тоже посадили у себя самолет из Бейрута – думали, там находится один из руководителей палестинских террористических организаций. Отправили к самолету два "Миража" и заставили летчика сесть. Так многие страны делали, которые считали, что на борту находится человек, являющийся по их законам преступником", – высказался политолог в эфире канала ITON-TV.

Ранее Кедми заявил, что Белоруссии не гарантирован донбасский сценарий.

Егор МАЛКОВ

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Гость258753
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Гость258742
Пока Венецианская комиссия не одобрит новую Конституцию и Избирательный Кодекс Беларуси, все реформы в стране будут признаны нелегитимными со стороны Европы. Так что возня с Беларусью продолжится долго.
Здесь два худших варианта: 1. Беларусь тихо и мирно передает власть прозападным оппозиционерам и начинаются реформы. 2. Беларусь объединяется с Россией и вместе начинают страдать от санкций и других нападков Запада.
Гость258742
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Пока Венецианская комиссия не одобрит новую Конституцию и Избирательный Кодекс Беларуси, все реформы в стране будут признаны нелегитимными со стороны Европы. Так что возня с Беларусью продолжится долго.
Гость258682
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Гость258623
Хватит поощрять Лукашенко, давно нужно его снять. он как проститутка только деньги берет и живет за счет России. Беларусию надо включать в состав России если сами белорусы с этим сейчас согласны и не надо затягивать этот процесс
Войти не в состав России, а быть конфедерацией - это идеальный вариант. Беларусы никогда не проголосуют за вхождение в состав РФ.
Карабас-барабас
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Если бы рядом не было России, то давно уже и не было никакой Белоруссии, ее порвал бы «оборонительный» НАТО как он сделал это с Югославией, а «Кое-кто», любитель «подружить с Порошенко» уже давно повторил бы судьбу Слободана Милошевича (прогуглите, что с ним сделали в Гаагской тюрьме). Хватит Один Народ разделять границей лжи, которой Шушкевич и прочие политические п у т а н ы 90-<цензура> предали Родину!
Гость253867
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Сначала говорили про бомбу, теперь что на борту якобы террорист. Журналюгу приравняли к палестинскому террористу. Наберитесь смелости да расскажите правду, которую уже все знают. На Ютюбе полно видео с доказательствами такой неуемной лжи. Весь разговор пилота с диспетчером тоже есть. Зачем Утро тиражирует глупости-совершенно непонятно.
Гость258623
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Хватит поощрять Лукашенко, давно нужно его снять. он как проститутка только деньги берет и живет за счет России. Беларусию надо включать в состав России если сами белорусы с этим сейчас согласны и не надо затягивать этот процесс
Шаман
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Лукашенко денежки получил, счас выжмут каленым железом из протасевича, что его финансировали из РФ, и опять посыпят обвинения России.
Кстати странно, что не дожали пытками до признания, как Протасевич ворвался в кабину пилотов и потребовал спикировать на дворец Лукашенко и только истребитель выстрелом из именного пистолета в пятку смутьяну, смог отвести угрозу!
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