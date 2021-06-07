Президент Украины разочаровал своих американских коллег из-за серьезного промаха

Администрация Белого дом собиралась устроить встречу Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским перед саммитом с глава США и РФ. Однако в итоге Вашингтон пересмотрел свои планы и отказался от мероприятия с лидером Незалежной после смены руководства "Нафтогаза".

Как пишут журналисты издания Axious, недавнее часовое интервью Зеленского стало его мольбой о встрече с Байденом перед диалогом президента Соединенных Штатов с российским коллегой Владимиром Путиным. Украинский лидер предлагал встретиться главе Штатов "в любой момент и в любой точке планеты".

Так, Зеленский заявлял о том, что Кремль использует некую кампанию психологического давления и называл Байдена "Майклом Джорданом в политике", который, по его словам, все еще может переиграть Москву и спасти Киев срывом запуска "Северного потока – 2" в самый последний момент.

Однако, отмечает источник, администрация Белого дома усмотрела смену руководства "Нафтогаза" отказом украинских властей от действий по борьбе с коррупцией.

Как пишет "Украина.ру", ранее кабмин Украины принял решение об увольнении с поста руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева, занимающего эту должность на протяжении семи лет. На его место назначили Юрия Витренко, который является исполняющим обязанности главы Минэнерго Украины. Сам Коболев заявил на своей странице в "Фейсбук", что никакого заявления об отставке не писал и узнал о своем увольнении из СМИ.

Коболев также заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность выделения компенсации для Украины в случае запуска "Северного потока – 2". Бывший топ-менеджер уточнил, что американская сторона попытается договориться в этом вопросе с РФ в обмен на отказ от давления на участников проекта.



