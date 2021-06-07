После обвинений следует уточнить, о ком идет речь

Заявление о российском финансировании телеграм-канала Nexta нужно объяснить. С таким предложением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

После прозвучавшего обвинения следует уточнить, о ком идет речь. Это должны сделать либо сам Роман Протасевич, который произнес такие слова, либо в Минске, добавил пресс-секретарь президента РФ.

На главу же "Уралхима" Дмитрия Мазепина никто не указывал. Никаких фамилий Протасевич не называл. Ему бы или белорусской стороне следовало разъяснить все, посоветовал Песков.

В таком вопросе не стоит "в кошки-мышки играть", поделился мнением представитель Кремля. И напомнил, что "связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил о непричастности к подобному делу.

Возможно, белорусский оппозиционер говорил о ком-то другом. Однако в России не знают, о ком, отметил Песков, передает РИА "Новости".

Протасевич недавно рассказал, что оппозицию в Белорусии снабжали деньгами российские бизнесмены с Урала, и упомянул некоего олигарха, компания которого постоянно перечисляла средства экстремистскому телеграм-каналу Nexta. И на нем размещались нужные этому предпринимателю материалы. Имени он не назвал, только сказал, что название компании связано с горной добычей и Уралом.

В близком окружении оппозиционера заявили, что его словам верить нельзя. Родственники и коллеги Романа уверены: он так сказал под давлением.