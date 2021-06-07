Лидер РФ озаботился улучшением торговых связей между Москвой и Лондоном

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу МИ-6 Ричарда Мура, занявшего этот пост в октябре 2020 г., за его неопытность из-за высказываний британца в адрес России и призвал его не портить отношения между Москвой и Лондоном. На это заявление российского лидера, сделанное им в ходе пятничной встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ, обратило внимание издание Daily Express.

Поводом для такого выпада Путина против Мура стало его интервью Times Radio, где шеф британской разведки сказал, что Россия "объективно находится в состоянии экономического и демографического упадка".

Отвечая 4 июня на вопросы на брифинге лидер РФ сказал: "Новый глава МИ-6 дал такие оценки. Он же новый, молодой в этом смысле руководитель. Я думаю, что опыта наберется и мнение поменяет".

"Если Россия действительно увядающая держава, то что тогда переживать?", – заметил Владимир Владимирович. Он посоветовал Лондону "вести себя спокойно" и не пытаться ухудшить российско-британские отношения.

Указывая на недавний всплеск торговли между нашими странами, главнокомандующий подчеркнул: "Если вы не будете вмешиваться в этот процесс, все будет хорошо".

Согласно отчету Министерства международной торговли, обнародованному 14 мая, общий объем торговли товарами и услугами, включая импорт и экспорт, между Великобританией и Россией упал примерно на £1,7 млрд за 2020 г., сообщается в статье.

За четыре квартала до конца прошлого года РФ занимала 21-е место среди крупнейших торговых партнеров Соединенного Королевства, и на ее долю приходилось 1,1% от общего объема торговли Британии.

Далее автор материала перечислил все "грехи" Москвы, после которых ухудшились отношения с Лондоном. В первую очередь это мифическая химическая атака в Солсбери на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, который теперь работает на МИ-6.

А совсем недавно глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Россия участвовала в насильственном "угоне" самолета ирландской компании Ryanair в Минск, в результате чего были арестованы "журналист и его девушка", то бишь сооснователь считающегося в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка с ВНЖ в Республике Софья Сапега.

Сам Мур также критиковал Москву за действия в отношении киевского режима и военные маневры у границ с Незалежной, за ситуацию с Алексеем Навальным, осужденным за махинации в "Ив Роше". По словам разведчика, протесты в защиту экс-бизнесмена явно продемонстрировали "недовольство г-ном Путиным".



В комментариях под статьей таблоида читатели разошлись во мнениях – одним поддержали Мура, другие – Путина.

"Мне просто нравятся комментарии о деятельности секретных служб разных стран. Как будто кто-то действительно что-то знает. Мы действительно понятия не имеем, что происходит и почему. Тем не менее, школьники питаются теориями заговора", – считает ROMFT.

"Отношения могут улучшиться, если вы перестанете травить своих врагов здесь", – заявил некто Foxxx.

"По крайней мере, Путин последователен, в отличие от ЕС и США, он надежен, и вы знаете, где вы стоите с этим человеком, если кукловоду это не нравится – ну и что?" – написал JeffreyEllis.

"От шпионов-предателей избавляются. Можете быть уверены, британское правительство сделает то же самое, а труп запихнет в дорожную сумку", – уверен TheIceQueen.

"Россия никогда не была проблемой, а вот ЕС, а до этого Германия, за последние 100 лет были ", – констатировал Pished. Artist.

