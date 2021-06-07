ЕС и США устали воевать с Россией – почему Байден отказался разговаривать с Зеленским

ЕС и США устали воевать с Россией – почему Байден отказался разговаривать с Зеленским
Джо Байден. Фото: CNP/ AdMedia/ www.globallookpress.com
продолжениеВ Киеве придумали два способа остановить "Северный поток-2"
Американский президент передумал встречаться с украинским коллегой

Российские политики высказались о сорвавшихся переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского. По мнению одного из сенаторов, причина в том, что Европа и Штаты устали конфликтовать с Россией, а Украина продолжает настаивать на конфронтации и делать из нашей страны главного врага.

Политика Зеленского, по словам члена комитета Совета федерации по международным делам Сергея Цекова, "наивна и близорука". Стремясь навязать свою точку зрения Западу, глава Незалежной не понимает, что там прекрасно знают, как на самом деле обстоят дела с ситуацией в его стране и какие отношения у Киева и Москвы. Стремление чему-то научить политическую верхушку Штатов лишь показывает, насколько слаба Украина и ее президент, заявил сенатор в разговоре с "Газетой.ру".

Поведение Киева назвал неадекватным и первый зампред комитета Софета федерации по международным делам Владимир Джабаров. То, что происходит в последнее время, сенатор назвал "политической агонией" Зеленского. Джабаров прокомментировал обвинения украинской стороны – мол, Америка не желает помогать Украине. Однако стоит принять во внимание, что от Незалежной уже устали – в Европе не беспокоятся об интересах этой страны. Единственным желанием Запада, по мнению Джабарова, является скорейшее урегулирование конфликта в Донбассе. Между тем Зеленский панически боится, что Украина будет никому не нужна.

"Я думаю, что это заявление Зеленского еще больше оттолкнет американцев и европейцев от Украины",

подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно, что американская сторона изменила планы и решила отказаться от встречи Байдена и Зеленского перед саммитом президентов РФ и США. Подробнее – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Klp
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От скакелов уже отмахиваются как от назойливой противной мухи.
Настоящий ОДЕССИТ
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Какая-то шелупонь из третьесортной страны хочет говорить с Омерикой. Уймитесь хохлоебы. Схроны - вот ваш дом.)
Гость258643
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Бидон стер с подошвы зэ как гoвнo и пошел дальше
Гость256585
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Но доверять Байдону нельзя и опасно Помните Акулу Додсона.
М
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несколько однобоко наши сми рассказывают об *усталости* от свинопасов
западу надоели постоянные претензии и настырность идиотов во власти и у власти свидомых,но это не значит что *устав* они откажутся от островом невезения,будут отмахиваться,делать вид что не слышат,кивать в ответ но вместо помощи и одобрения воплей из свинарника будут решать свои задачи этими людьми и территорией во вред россии и так пока эта субстанцция не распадется на несколько островков в связи с обрушением экономики и появлением местячковых *воевод*
Гость258701
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Этого и следовало ожидать. Хохлы уже оборзели- раньше только просили, а сейчас стали указывать западу как действовать.
Вовка Шилов 0505707696
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ЖИДовской ЗЕлупе осталось только одеть кастрюлю и скАкать с нациками на МУДане!
гость
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Устали воевать? Мы еще даже и не думали начинать воевать с вами, пендосы.
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