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Российские политики высказались о сорвавшихся переговорах
Джо Байдена и Владимира Зеленского. По мнению одного из сенаторов, причина в
том, что Европа и Штаты устали конфликтовать с Россией, а Украина продолжает
настаивать на конфронтации и делать из нашей страны главного врага.
Политика Зеленского, по словам члена комитета Совета федерации по международным делам Сергея Цекова, "наивна и близорука". Стремясь навязать свою точку зрения Западу, глава Незалежной не понимает, что там прекрасно знают, как на самом деле обстоят дела с ситуацией в его стране и какие отношения у Киева и Москвы. Стремление чему-то научить политическую верхушку Штатов лишь показывает, насколько слаба Украина и ее президент, заявил сенатор в разговоре с "Газетой.ру".
Поведение Киева назвал неадекватным и первый зампред комитета Софета федерации по международным делам Владимир Джабаров. То, что происходит в последнее время, сенатор назвал "политической агонией" Зеленского. Джабаров прокомментировал обвинения украинской стороны – мол, Америка не желает помогать Украине. Однако стоит принять во внимание, что от Незалежной уже устали – в Европе не беспокоятся об интересах этой страны. Единственным желанием Запада, по мнению Джабарова, является скорейшее урегулирование конфликта в Донбассе. Между тем Зеленский панически боится, что Украина будет никому не нужна.
"Я думаю, что это заявление Зеленского еще больше оттолкнет американцев и европейцев от Украины",
– подчеркнул политик.
Напомним, ранее стало известно, что американская сторона изменила планы и решила отказаться от встречи Байдена и Зеленского перед саммитом президентов РФ и США. Подробнее – в нашем материале.
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