У Незалежной все надежды на украинскую диаспору в США и "зеленых" в ФРГ

Неугомонные деятели постмайданной Незалежной продолжают строить планы по остановке "Северного потока-2", строительство которого близко к завершению. С новой инициативой выступил бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко.

По его мнению, воспрепятствовать российско-немецкому газопроводу можно двумя способами.

Прежде всего, киевскому режиму нужно провести большую работу в Конгрессе США, а помочь ему в этом деле должна "миллионная" украинская диаспора. Незалежной необходимо убедить американских законотворцев в том, что балтийская труба из РФ в Германию – это "угроза энергетической безопасности в Европе". Здесь пан Смешко, вероятно, упустил из виду, что данная мантра давно произносится как за океаном, так и рядом европейских политиков, особенно в Польше и странах Прибалтики.



"Теоретически, если двухпартийная система сработает в Конгрессе, они могут принять соответствующий акт и плюс если Партия зеленых победит на выборах в Германии, есть шанс", – объявил он.

Генерал-полковник заметил, что недавно посетившая Киев делегация американских сенаторов обещала Незалежной и дальше бороться против нашей трубопроводной магистрали, назвав ее мощным оружием в руках Москвы.



Напомним, в прошлую пятницу, 4 июня, президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии на ПМЭФ сообщил, что строители уложили первую нитку "Северного потока-2", которая уже в ближайшее время может начать транспортировку российского газа потребителям Старого Света. Оставшаяся часть газопровода может быть сдана в течение 1,5-2 месяцев.

Кроме того, на форуме в ответ на реплику ведущего мероприятие о плаче президента Украины Владимира Зеленского, что с запуском "СП-2" Киеву нечем будет обеспечивать ВСУ, Путин заявил о том, что Россия не обязана "всех кормить".

