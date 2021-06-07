В Киеве придумали два способа остановить "Северный поток-2"

В Киеве придумали два способа остановить "Северный поток-2"
Фото: Stefan Sauer/ dpa/ www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине объявили о согласии Байдена поговорить с Зеленским
У Незалежной все надежды на украинскую диаспору в США и "зеленых" в ФРГ

Неугомонные деятели постмайданной Незалежной продолжают строить планы по остановке "Северного потока-2", строительство которого близко к завершению. С новой инициативой выступил бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко.

По его мнению, воспрепятствовать российско-немецкому газопроводу можно двумя способами.

Прежде всего, киевскому режиму нужно провести большую работу в Конгрессе США, а помочь ему в этом деле должна "миллионная" украинская диаспора. Незалежной необходимо убедить американских законотворцев в том, что балтийская труба из РФ в Германию – это "угроза энергетической безопасности в Европе". Здесь пан Смешко, вероятно, упустил из виду, что данная мантра давно произносится как за океаном, так и рядом европейских политиков, особенно в Польше и странах Прибалтики.

"Теоретически, если двухпартийная система сработает в Конгрессе, они могут принять соответствующий акт и плюс если Партия зеленых победит на выборах в Германии, есть шанс", – объявил он.

Генерал-полковник заметил, что недавно посетившая Киев делегация американских сенаторов обещала Незалежной и дальше бороться против нашей трубопроводной магистрали, назвав ее мощным оружием в руках Москвы.

Напомним, в прошлую пятницу, 4 июня, президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии на ПМЭФ сообщил, что строители уложили первую нитку "Северного потока-2", которая уже в ближайшее время может начать транспортировку российского газа потребителям Старого Света. Оставшаяся часть газопровода может быть сдана в течение 1,5-2 месяцев.

Кроме того, на форуме в ответ на реплику ведущего мероприятие о плаче президента Украины Владимира Зеленского, что с запуском "СП-2" Киеву нечем будет обеспечивать ВСУ, Путин заявил о том, что Россия не обязана "всех кормить".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Зрада зрадная
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Хозяин окраинской колонии Байден не желает разговаривать с холопами, ЕС послал накуй попрошаек, сказав , что ЕС не банкомат, Россия кормить не обязана нищеброджов окраинских..А как же - весьмир с нами??
гость
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3-й способ, на¢рите себе под дверь и скажите бидону кремль обижает govnа мало выдает или много, как там у вас е6ланов получится.
Главный сексолог
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Активистка-феминистка, что злая такая?. Ставлю диагноз: мужика у тебя нет, от этого и все проблемы.
Гость257822
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Придумывают - делать нечего! Работать надо хохловалетам!!!
Гость257280
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Оба, и Гончар, и Кравчук – реальные знатоки и ценители реальной «колбасности», потому что оба неслабо подъедались при коммунистах. Гончар – всю жизнь, <цензура> вступил в КПСС еще в 1946 году и с тех пор, воспевая «строительство светлого будущего всего человечества – коммунизма», дважды стал лауреатом Сталинской премии и по разу – Ленинской и Государственной СССР. Явно, как вы понимаете, не за службу «незалежной нэньке».
Гость257280
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Кравчук ее скопипастил у другого видного украинского «гуманиста» нашего времени, писателя Олеся Гончара. Тот первым публично невзлюбил Донбасс, когда окончательно стал «суверен-коммунистом» и резко «полюбил Украину» после ослабления коммунистических идеологических тисков, но понял, что в Донбассе такое предательство не прокатит. И еще в далеком уже 1993 году сказал:
«Донбасс – это раковая опухоль, отрежьте его, бросьте в пасть империи, пусть подавится! Потому что метастазы задушат всю Украину! Что дает Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология
Гость256778
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Первый президент Украины, 87-летний Леонид Кравчук (1991—1994), с 2020 года председатель контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе опять феерит. Возможной кровью. Того же Донбасса, который он предложил отрезать от Украины как раковую опухоль.
Klp
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Вы еще позовите на помощь лигу сексуальных меньшинств, ущербные.
Гость255992
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Активистку-феминистку плотно таращит, видимо она пот постоянным мощнейшим прИходом )))
А про Смешко с его мантрами, его медики из комы вывели чтоли? Он бы лет так через 5 еще заявил о "способах" остановки СП-2 )))
Активистка-феминистка
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Подлые Украинцы за то, что у них «скомуниздили» весь Крым эти Зюгановские, Мироновские, Жириновские, Едросовские подонки теперь Украинцы хотят засушить, иссушить, обесточить, страшным голодом выморить всех, чтобы там в этом загаженном Крыму все поголовно сдохли, причём все без исключения, хоть русские Путинские уроды, хоть Крымские Украинские предатели безразлично, чтобы весь этот гадючный Крым стал выжженной иссушенной пустыней, полностью заполненный только одними могилами, чтобы вся Крымская земля,
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