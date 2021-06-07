"Деда посадили на велосипед": Скабеева высмеяла Байдена

"Деда посадили на велосипед": Скабеева высмеяла Байдена
Фото: Saquan Stimpson - Cnp/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Пиарщики хозяина Овального кабинета делают все, чтобы он выглядел моложе своих 78 лет

Едущий на велосипеде президент США Джо Байден рассмешил ведущую программы "60 минут" на "России 1" Ольгу Скабееву. Журналист сочла такую прогулку хозяина Белого дома пиар-акцией его администрации.

Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале соответствующее видео. На кадрах лидер Штатов в сопровождении, вероятно, телохранителей и супруги Джилл Байден бодро едет на велосипеде и периодически машет рукой целой группе журналистов и явно своим избирателям.

"Пярщики Байдена пытаются убедить американцев, что он еще ого-го! На этот раз деда посадили на велосипед", – написала журналист.

Судя по всему, действо происходило в Делавэре, куда чета Байденов уезжала в свой дом на берегу Атлантического океана, где 3 июня, супруги отметили 70-летие Джилл. На видео, кстати, слышно, как поклонники действующего американского лидера поздравляют его жену с юбилеем.


Напомним, 78-летний Байден нет-нет, да попадает в неприятные, а подчас и смешные ситуации – то что-то невпопад скажет или забудет должности представителей властных структур США, то споткнется. Самый яркий такой случай произошел с ним в марте текущего года, когда президент несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Настоящий ОДЕССИТ
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После стакана бурбона, можно прыгать на батуте...)
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