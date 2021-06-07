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Едущий на велосипеде президент США Джо Байден рассмешил ведущую программы "60 минут" на "России 1" Ольгу Скабееву. Журналист сочла такую прогулку хозяина Белого дома пиар-акцией его администрации.
Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале соответствующее видео. На кадрах лидер Штатов в сопровождении, вероятно, телохранителей и супруги Джилл Байден бодро едет на велосипеде и периодически машет рукой целой группе журналистов и явно своим избирателям.
"Пярщики Байдена пытаются убедить американцев, что он еще ого-го! На этот раз деда посадили на велосипед", – написала журналист.
Судя по всему, действо происходило в Делавэре, куда чета Байденов уезжала в свой дом на берегу Атлантического океана, где 3 июня, супруги отметили 70-летие Джилл. На видео, кстати, слышно, как поклонники действующего американского лидера поздравляют его жену с юбилеем.
Напомним, 78-летний Байден нет-нет, да попадает в неприятные, а подчас и смешные ситуации – то что-то невпопад скажет или забудет должности представителей властных структур США, то споткнется. Самый яркий такой случай произошел с ним в марте текущего года, когда президент
несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.
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