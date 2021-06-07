Президенты должны побеседовать по телефону уже 7 июня

Со слов украинских источников выходит, что американский лидер Джо Байден все же пошел на поводу у своего коллеги из Незалежной Владимира Зеленского. Последний всеми силами выпрашивал беседу с главой США до того, как он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.



Судя по всему, мольбы главнокомандующего незалежных были услышаны. По крайней мере, в этом общественность убеждает бывший журналист и экс-депутат, а сейчас член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Украинский политик поведал, что некие осведомленные источники поделились с ним сенсационной информацией: сегодня, 7 июня, Джозеф Байден побеседует с Владимиром Зеленским по телефону. Такие сведения Лещенко опубликовал на своем телеграм-канале.

Согласие Байдена (если оно действительно состоялось) можно считать маленькой победой киевского режима. Владимир Зеленский был до глубины души задет тем, что перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным Байден не собирался проконсультироваться с главой незалежных.

Видимо, вашингтонская администрация решила прикормить украинцев пряником и все же пошла на ранее незапланированную беседу с Зеленским.

Впрочем, недавно российские эксперты отмечали, что Байден не будет разговорить с Зеленским хотя бы потому, что Евросоюз и Соединенные Штаты Америки устали воевать с Россией.