Глава Евросовета определил роль России в урегулировании кризиса в Белоруссии

Глава Евросовета определил роль России в урегулировании кризиса в Белоруссии
Фото: Pignatelli/ EUC/ www.globallookpress.com
Представитель Брюсселя поговорил с Кремлем и заявил, что ЕС осуждает "провокационную и подрывную" деятельность Москвы против сообщества Старого Света

Москва может сыграть важную роль в урегулировании политического кризиса в Минске. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе сегодняшнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Версия Брюсселя беседы с лидером РФ опубликована на сайте организации.

В релизе отмечается, что глава Европейского совета подтвердил оценку ЕС вынужденной посадки рейса Ryanair белорусскими властями и проинформировал о санкциях, введенных сообществом в отношении Минска после инцидента.

"Президент Мишель подчеркнул важность того, чтобы власти Белоруссии освободили политзаключенных, прекратили репрессии и насилие и начали инклюзивный национальный диалог. Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса", – говорится в заявлении.

Кроме того, глава Евросовета подтвердил неизменную поддержку Брюсселя независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и "подчеркнул долю ответственности РФ за полное выполнение Минских соглашений". О доле ответственности за них киевским режимом еврочиновник не указал.

Он передал Путину позицию Евросовета по отношениям между ЕС и Россией и то, что в ходе своих майских дискуссий лидеры организации осудили "незаконную, провокационную и подрывную деятельность" Москвы против Евросоюза, его государств-членов и других".

По словам Мишеля, сообщество едино и солидарно перед лицом таких актов.

"Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", – следует из релиза.

В свою очередь Путин указал Мишелю на контрпродуктивность санкционного давления на Белоруссию, как и в целом "любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства", сообщает сайт Кремля.

Что касается украинской тематики и Донбасса, в частности, глава РФ также обратил внимание Брюсселя на неукоснительное выполнение именно Киевом Минских соглашений, прежде всего в части налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса шахтерского края.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Взрывчатку не нашли, однако с борта лайнера сняли сооснователя признанного властями Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку с ВНЖ в Республике Софью Сапегу.

Эти граждане подозреваются Минском в ряде преступлений против государства. А к Протасевичу есть еще вопросы и у прокуратуры ЛНР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Здесь ВВП поддерживаю полностью. У этого ЕС на языке только Россия. По моему они скоро допрыгаются и Россия пошлет их всех в склады Чехии. Петров и Баширов не дремлют)
гость
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Кролик из мультика про вини пуха похож но был умнее чем этот дебил.
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