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Белоруссия перестала пускать на свою территорию украинцев, которые служили в ВСУ и принимали участие в боевых действиях в Донбассе, поскольку они представляют "угрозу нацбезопасности" Республике. К такому выводу пришли журналисты американского "Радио свобода*", которое признано в РФ иноагентом.
Издание обратило внимание на приговор, вынесенный в Волынской области Украины в отношении бывшего военнослужащего ВСУ за попытку незаконно переправить в Белоруссию своего соотечественника.
Как отмечает госдеповское издание, гражданину Незалежной отказали во въезде в соседнее государство в связи тем, что тот участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе.
Согласно материалам судебного решения, украинец пытался попасть в Белоруссию вне пунктов пропуска. Причиной подобного действия стал отказ пограничников Республики пропустить его в страну.
По его словам, ему заявили, что он несет "угрозу национальной безопасности Беларуси в связи с прохождением службы в ВСУ, в частности в зоне проведения ООС на востоке Украины".
Американское радио полагает, что таким образом Минск мог запретить въезд на территорию страны тем гражданам Незалежной, кто служил в украинской армии и принимал участие в военных действиях в Донбассе.
Напомним, после событий в августе 2020 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил соседние страны в пособничестве террористической группе, действовавшей на тот момент в Республике. В частности, по его словам, она
"тоннами" везла оружие через Украину.
В данной группировке находились, кроме украинцев, граждане Польши и Литвы, сообщил в конце декабря прошлого года бацька.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом