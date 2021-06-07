Белоруссия запретила въезд в страну воевавшим в Донбассе украинцам - СМИ

Белоруссия запретила въезд в страну воевавшим в Донбассе украинцам - СМИ
Фото: Jaap Arriens /ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
продолжениеШантаж дал плоды: как в России отреагировали на разговор Байдена и Зеленского
Граждане Незалежной пытаются тайными тропами попасть в соседнюю Республику

Белоруссия перестала пускать на свою территорию украинцев, которые служили в ВСУ и принимали участие в боевых действиях в Донбассе, поскольку они представляют "угрозу нацбезопасности" Республике. К такому выводу пришли журналисты американского "Радио свобода*", которое признано в РФ иноагентом.

Издание обратило внимание на приговор, вынесенный в Волынской области Украины в отношении бывшего военнослужащего ВСУ за попытку незаконно переправить в Белоруссию своего соотечественника.

Как отмечает госдеповское издание, гражданину Незалежной отказали во въезде в соседнее государство в связи тем, что тот участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе.

Согласно материалам судебного решения, украинец пытался попасть в Белоруссию вне пунктов пропуска. Причиной подобного действия стал отказ пограничников Республики пропустить его в страну.

По его словам, ему заявили, что он несет "угрозу национальной безопасности Беларуси в связи с прохождением службы в ВСУ, в частности в зоне проведения ООС на востоке Украины".

Американское радио полагает, что таким образом Минск мог запретить въезд на территорию страны тем гражданам Незалежной, кто служил в украинской армии и принимал участие в военных действиях в Донбассе.

Напомним, после событий в августе 2020 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил соседние страны в пособничестве террористической группе, действовавшей на тот момент в Республике. В частности, по его словам, она "тоннами" везла оружие через Украину. В данной группировке находились, кроме украинцев, граждане Польши и Литвы, сообщил в конце декабря прошлого года бацька.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Каклы традиционно сосут.
Пожаловаться Ответить
крым наш
а до 2020 батька ничего не знал?
Ну тугодум походу ))) пока за яйца не взяли мозг не включил )))
Каклы традиционно сосут.
Пожаловаться Ответить
Дави батька этих бандеровцев!
крым наш
Пожаловаться Ответить
а до 2020 батька ничего не знал?
1
новости партнеров

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей