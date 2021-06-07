Граждане Незалежной пытаются тайными тропами попасть в соседнюю Республику

Белоруссия перестала пускать на свою территорию украинцев, которые служили в ВСУ и принимали участие в боевых действиях в Донбассе, поскольку они представляют "угрозу нацбезопасности" Республике. К такому выводу пришли журналисты американского "Радио свобода*", которое признано в РФ иноагентом.

Издание обратило внимание на приговор, вынесенный в Волынской области Украины в отношении бывшего военнослужащего ВСУ за попытку незаконно переправить в Белоруссию своего соотечественника.

Как отмечает госдеповское издание, гражданину Незалежной отказали во въезде в соседнее государство в связи тем, что тот участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе.

Согласно материалам судебного решения, украинец пытался попасть в Белоруссию вне пунктов пропуска. Причиной подобного действия стал отказ пограничников Республики пропустить его в страну.

По его словам, ему заявили, что он несет "угрозу национальной безопасности Беларуси в связи с прохождением службы в ВСУ, в частности в зоне проведения ООС на востоке Украины".

Американское радио полагает, что таким образом Минск мог запретить въезд на территорию страны тем гражданам Незалежной, кто служил в украинской армии и принимал участие в военных действиях в Донбассе.

Напомним, после событий в августе 2020 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил соседние страны в пособничестве террористической группе, действовавшей на тот момент в Республике. В частности, по его словам, она "тоннами" везла оружие через Украину. В данной группировке находились, кроме украинцев, граждане Польши и Литвы, сообщил в конце декабря прошлого года бацька.

