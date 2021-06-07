Американский президент снизошел до разговора с украинским коллегой

Отказавшийся встречаться с Владимиром Зеленским Джо Байден все же пообщался с ним по телефону. Напомним, ранее стало известно, что переговоры лидеров двух стран перед саммитом РФ и США сорвались.

Появились подробности разговора украинского и американского политиков. Так, выяснилось, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон уже этим летом и заявил, что "с нетерпением" ждет этой встречи.

Кроме того, в преддверии встречи с российским президентом Владимиром Путиным глава Штатов дал украинской стороне обещание. Байден заявил, что во время саммита намерен отстаивать суверенитет Незалежной. Об этом журналистам сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Напомним, переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня.

Ранее российские политики объяснили, почему американский лидер отказал Зеленскому во встрече.