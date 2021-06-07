В России стартует прием заявок на президентские гранты в области культуры

В России стартует прием заявок на президентские гранты в области культуры
Сергей Кириенко. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
На поддержку победителям конкурса государство выделяет пять миллиардов рублей

В России 15 июня начинается прием заявок на участие в конкурсе грантов президента РФ для осуществления проектов в сфере культуры и искусства. Об этом сегодня сообщил первый замглавы администрации главы государства, председатель координационного комитета Сергей Кириенко.

"Стартуем мы 15 июня, через неделю, и окончание приема заявок через 1,5 месяца – до 30 июля", – сказал представитель Кремля по итогам первого заседания координационного комитета по проведению конкурса.

По его словам, экспертные советы будут работать в августе и сентябре, а получателей грантов определят не позднее 15 сентября, чтобы уже в середине этого же месяца с победителями можно было заключать договора.

В нынешнем году будет профинансировано примерно 1,5 тыс креативных команд. В частности, гранты достанутся тем представителям культуры, которые ранее не получали поддержки от государства: некоммерческие организации, муниципальные и негосударственные учреждения культуры, организации культуры в форме коммерческих юрлиц и творческие граждане, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели.

Сегодня был сформирован экспертный совет. В него вошли как представители творческих сообществ, так и гражданской и социальной сферы.

Отмечается, что каждый проект при первом рассмотрении будет оцениваться несколькими экспертами независимо друг от друга. По итогам реализации инициативы ее оценят представители органов власти субъектов РФ, Общественной палаты и эксперты.

"Всесторонняя многоэтажная экспертиза, общественный контроль и экспертная оценка результатов проектов с участием максимально широкого круга экспертов обеспечат поддержку и сбалансированное соотнесение творческих интересов деятелей культуры и искусства с интересами российского общества в целом", – следует из раздаточных материалов.

Кириенко напомнил, что 17 мая президент Владимир Путин подписал указ о создании Фонда культурных инициатив, а также принято распоряжение кабмина о выделении дополнительно 3,5 млрд руб на поддержку в сфере культуры.

"В реальности у нас получится чуть больше, поскольку у нас есть часть средств Фонда президентских грантов, которые традиционно направляются на поддержку культуры. Всего получается 5 млрд рублей", – цитирует РЕН.ТВ председателя координационного комитета.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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