Шантаж дал плоды: как в России отреагировали на разговор Байдена и Зеленского

Шантаж дал плоды: как в России отреагировали на разговор Байдена и Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
продолжениеУ Зеленского заявили о данных Байденом гарантиях
Главу Незалежной сравнили с Паниковским, а хозяина Белого дома с Шурой Балагановым

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью шантажа выклянчил у лидера США Джо Байдена телефонный разговор перед его встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Такова основная реакция у ряда СМИ после новости о сегодняшней беседе между главами Незалежной и Штатов.

Напомним, Байден обещал своему младшему товарищу по демократиям отстаивать суверенитет Украины на саммите с Путиным, который должен состояться в Женеве 16 июня. Также хозяин Белого дома намерен изложить президенту России, что Вашингтон собирается предпринять в случае "пагубных действий" Москвы. Ну, и в довершении Байден пригласил Владимира Александровича в гости к себе в Штаты этим летом.

"Шантаж со стороны Зеленского дал свои плоды: Байден с ним поговорил. А это значит, что Киев с Вашингтоном может себя вести как цыгане с солнцем", – оценили звонок из Овального кабинета экс-комику в телеграм-канале издания "Украина.ру".

"Навыклянчивал", – кратко отреагировала на повестку переговоров американца с украинцем телеведущая Ольга Скабеева.

Авторы телеграм-канала "Запрещенная Украина" считают, что у пана Зеленского по его визиту в Белый дом должен быть лишь один вопрос: "мясо с собой брать или купить на вашингтонском рынке?" В комментариях под постом пользователи предположили, что Владимира Александровича в Овальном кабинете "мангальщиком позвали поработать". Тем самым намекая на шашлыки, которые глава Незалежной собственноручно готовил вместе с журналистами в прошедшие выходные.

Известный российский ученый-востоковед и экономист Евгений Сатановский сравнил поведение украинского лидера по отношению к визави из Америки с героем романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок".

"А! Вот оно! Паниковский и баллада о гусе, обращенная к тому же Остапу Бендеру, только в исполнении Зеленского, обращающегося к Байдену, у которого он выцыганил-таки приглашение в Соединенные Штаты, пускай не перед встречей того с Путиным, но хоть в какие-то, уже неважно, какие именно, более или менее близкие сроки", – заметил эксперт в соцсети.

По его мнению, пан Зеленский в свойственной ему "искательно-жалобной" манере будет жаловаться Байдену как и его предшественник Петр Порошенко на Россию и лично Путина, говорить про Крым и Донбасс, про нефть и газ, "на транзите которого наживает за счет собственного народа бешеные деньги". Безусловно, не обойдет вниманием местных завистников-олигархов и конкурентов на президентское кресло.

"В НАТО будет проситься и в Евросоюз. Обвинять, давить на жалость, нести ахинею... Лучший из Паниковских мировой политики!" – констатировал Сатановский.

Ученому стало жалко пожилого американского президента, которому Владимир Александрович, следуя каждому слову Ильфа и Петрова, предложит "краденые гири подпольного миллионера Корейко" в качестве бонусов за счет РФ. И придется Байдену пилить их и пилить.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость256585
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Любитель пива
Все эти скабеевы, сатановские и прочие соловьёвы - отстойная и ничтожная пропагандистская помойка.
Интересно, пиво у любителя на конопле заварили и героину подмешали.
Гость258901
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А сливной бачек о чем-то кто-то спрашивал?
Гость256585
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А что Эеленский ещё не предложил Байдену: "Подвинься, я тут сяду!"
Гость 13620
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Пилите, Шурочки, пилите....
Гость256194
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Любитель пива
Все эти скабеевы, сатановские и прочие соловьёвы - отстойная и ничтожная пропагандистская помойка.
Когда клоун выступает в клоунской передаче, то это нормально.
А вот когда клоун садится на место президента, это выглядит душераздирающе.
Любитель пива
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Все эти скабеевы, сатановские и прочие соловьёвы - отстойная и ничтожная пропагандистская помойка.
Гость 2912
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Любое мнение Скабеевой о ком или о чем либо - напоминает звук смывания унитаза.
Гость 2586
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Интересно,кого из персонажей Сатановский сравнивает с Путиным?Наверное - Корейко.
Гость258885
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Гость256076
ЧМОШНЫЙ И ГЛУПЫЙ НЕДОпризидент УСРАИНЫ
а автор этой статьи просто мусорный жук и продажная шляпа
Гость258885
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Гость256076
ЧМОШНЫЙ И ГЛУПЫЙ НЕДОпризидент УСРАИНЫ
а ты плешивый пес
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