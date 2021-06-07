Главу Незалежной сравнили с Паниковским, а хозяина Белого дома с Шурой Балагановым

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью шантажа выклянчил у лидера США Джо Байдена телефонный разговор перед его встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Такова основная реакция у ряда СМИ после новости о сегодняшней беседе между главами Незалежной и Штатов.

Напомним, Байден обещал своему младшему товарищу по демократиям отстаивать суверенитет Украины на саммите с Путиным, который должен состояться в Женеве 16 июня. Также хозяин Белого дома намерен изложить президенту России, что Вашингтон собирается предпринять в случае "пагубных действий" Москвы. Ну, и в довершении Байден пригласил Владимира Александровича в гости к себе в Штаты этим летом.

"Шантаж со стороны Зеленского дал свои плоды: Байден с ним поговорил. А это значит, что Киев с Вашингтоном может себя вести как цыгане с солнцем", – оценили звонок из Овального кабинета экс-комику в телеграм-канале издания "Украина.ру".

"Навыклянчивал", – кратко отреагировала на повестку переговоров американца с украинцем телеведущая Ольга Скабеева.

Авторы телеграм-канала "Запрещенная Украина" считают, что у пана Зеленского по его визиту в Белый дом должен быть лишь один вопрос: "мясо с собой брать или купить на вашингтонском рынке?" В комментариях под постом пользователи предположили, что Владимира Александровича в Овальном кабинете "мангальщиком позвали поработать". Тем самым намекая на шашлыки, которые глава Незалежной собственноручно готовил вместе с журналистами в прошедшие выходные.

Известный российский ученый-востоковед и экономист Евгений Сатановский сравнил поведение украинского лидера по отношению к визави из Америки с героем романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок".

"А! Вот оно! Паниковский и баллада о гусе, обращенная к тому же Остапу Бендеру, только в исполнении Зеленского, обращающегося к Байдену, у которого он выцыганил-таки приглашение в Соединенные Штаты, пускай не перед встречей того с Путиным, но хоть в какие-то, уже неважно, какие именно, более или менее близкие сроки", – заметил эксперт в соцсети.

По его мнению, пан Зеленский в свойственной ему "искательно-жалобной" манере будет жаловаться Байдену как и его предшественник Петр Порошенко на Россию и лично Путина, говорить про Крым и Донбасс, про нефть и газ, "на транзите которого наживает за счет собственного народа бешеные деньги". Безусловно, не обойдет вниманием местных завистников-олигархов и конкурентов на президентское кресло.

"В НАТО будет проситься и в Евросоюз. Обвинять, давить на жалость, нести ахинею... Лучший из Паниковских мировой политики!" – констатировал Сатановский.

Ученому стало жалко пожилого американского президента, которому Владимир Александрович, следуя каждому слову Ильфа и Петрова, предложит "краденые гири подпольного миллионера Корейко" в качестве бонусов за счет РФ. И придется Байдену пилить их и пилить.

