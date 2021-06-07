Появились новые подробности разговора двух президентов

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского сообщил, что во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора американский глава Джо Байден дал Киеву "максимальные гарантии безопасности". Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что президент США пообещал украинскому коллеге отстаивать суверенитет Украины на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным. Саммит состоится уже 16 июня.