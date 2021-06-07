Курс рубля
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
- Опаснее инфляции: экономист предупредил о последствиях нового решения Минфина по доллару
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
780 новости
Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского сообщил, что во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора американский глава Джо Байден дал Киеву "максимальные гарантии безопасности". Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно, что президент США пообещал украинскому коллеге отстаивать суверенитет Украины на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным. Саммит состоится уже 16 июня.
Инцидент привел к утечке воды на полуостров
Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом