Посла Украины взбесила позиция Германии по поставкам оружия в Киев

Посла Украины взбесила позиция Германии по поставкам оружия в Киев
Фото: imagebroker/Petra Wallner/www.globallookpress.com
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Дипломат пожаловался на отказ Берлина предоставлять технику

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил раздражение по поводу позиции официального Берлина вокруг оказания военной помощи Киеву. К неудовольствию дипломата, в ФРГ проходят дебаты на эту тему, которые "лишены всякого здравого смысла".

Ранее стало известно о том, что глава фракции "Зеленых" Роберт Хабек выступил за оказание военной помощи Киеву "для обороны". Позднее немецкое правительство заявило, что отказывается выдавать соответствующее разрешение и не собирается экспортировать на Украину свое вооружение.

Сам Мельник, отмечает источник, "раздражен" происходящими в ФРГ спорами по этому вопросу. Так, недовольство дипломата вызывает критика противников поставок сама формулировка вопроса – власти заявили, что военная помощь не может быть строго оборонительной.

"Конечно, у военно-медицинской техники есть средства для защиты в случае нападения. Но с этим невозможно штурмовать и отвоевывать земли", – заявил Мельник в интервью Welt am Sonntag.

Посол также посетовал на то, что немецкое руководство в ходе личных встреч попросту опускает этот вопрос, передает телеканал "360".

"За шесть с лишним лет никогда не было настоящего обсуждения по этому поводу", – пожаловался Мельник.

Дипломат, тем не менее, отметил, что Берлин помог Киеву в "развитии гражданского общества".

Ранее Мельник заявил, что Берлин несет прямую и историческую ответственность за сохранение суверенитета Украины и обязан оказать ей помощь в получении членства в НАТО, так как когда-то Европа настаивала на ядерном разоружении постсоветской Незалежной.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость255836
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Конечно взбесило. Как это верным продолжателям 3-<цензура> Рейха можно сказать строителям нового Укрорейха Германия отказывает в помощи, а укры уже земли завоевывать собрались, это возмутительно. Придется опять с протянутой рукой и голым задом по миру идти.
гость
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Посол видать подавился сильно, че то большое в нем затряло. Видимо фашистая кукурузина. Ишь как бесится.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Вообще сифилис все мозги сожрал укроУРОДУ!
Настоящий Одессит
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С оружием шутки плохи, тем более в руках больных хохлоебов. Немцы еще жить хотят!
Вячеслав Москва
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"...Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил раздражение по поводу позиции официального Берлина вокруг оказания военной помощи Киеву...." - блоха обиделась.
Гость256585
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Бункерный Дед-Бидон
Посла. Не посола. Исправьте заголовок
Да они там все нерусские и язык русский не знают.
Гость256585
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"Берлин несет прямую и историческую ответственность за сохранение суверенитета Украины" потому то дал разбить себя Советской Армии в 1945 году.
Гость259007
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Посола- это кто?
Бункерный Дед-Бидон
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Посла. Не посола. Исправьте заголовок
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