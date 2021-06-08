Дипломат пожаловался на отказ Берлина предоставлять технику

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил раздражение по поводу позиции официального Берлина вокруг оказания военной помощи Киеву. К неудовольствию дипломата, в ФРГ проходят дебаты на эту тему, которые "лишены всякого здравого смысла".

Ранее стало известно о том, что глава фракции "Зеленых" Роберт Хабек выступил за оказание военной помощи Киеву "для обороны". Позднее немецкое правительство заявило, что отказывается выдавать соответствующее разрешение и не собирается экспортировать на Украину свое вооружение.

Сам Мельник, отмечает источник, "раздражен" происходящими в ФРГ спорами по этому вопросу. Так, недовольство дипломата вызывает критика противников поставок сама формулировка вопроса – власти заявили, что военная помощь не может быть строго оборонительной.

"Конечно, у военно-медицинской техники есть средства для защиты в случае нападения. Но с этим невозможно штурмовать и отвоевывать земли", – заявил Мельник в интервью Welt am Sonntag.

Посол также посетовал на то, что немецкое руководство в ходе личных встреч попросту опускает этот вопрос, передает телеканал "360".

"За шесть с лишним лет никогда не было настоящего обсуждения по этому поводу", – пожаловался Мельник.

Дипломат, тем не менее, отметил, что Берлин помог Киеву в "развитии гражданского общества".

Ранее Мельник заявил, что Берлин несет прямую и историческую ответственность за сохранение суверенитета Украины и обязан оказать ей помощь в получении членства в НАТО, так как когда-то Европа настаивала на ядерном разоружении постсоветской Незалежной.