СМИ рассказали о подготовке против Байдена провокации на Украине

СМИ рассказали о подготовке против Байдена провокации на Украине
Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеКиев переврал слова Байдена - Белый дом
Противники действующей американской администрации пускали в ход "жесткое давление", считают журналисты

Юрист Рудольф Джулиани, выступавший личным адвокатом бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пытался добиться от украинской администрации в 2019 году расследования по вмешательству Киева в американские выборы пятилетней давности.

Так, в СМИ попала запись разговора Джулиани с Андреем Ермаком, экс-помощником Зеленского. В диалоге юрист Трампа настаивает на том, что в ходе президентской кампании в Штатах ряд официальных лиц Незалежной были вовлечены в "определенную деятельность". Бывший адвокат Трампа полагал, что речь шла об обращении американских чиновников к Киеву с просьбой выявить данные, которые позволили бы доказать дипломатические сделки Байдена с Украиной.

Телеканал CNN утверждает, что смог ознакомиться с указанной аудиозаписью, которая, по мнению журналистов, и доказывает "жесткое давление", оказываемое советником Трампа на правительство Украины с целью провести расследование о "неподтвержденным фактами сговором Байдена".

Американское СМИ также заявляет о том, что Джулиани в диалоге настаивал на назначении на Украине "честного прокурора", который мог бы провести расследование.

Напомним, в 2019 году в СМИ вспыхнул скандал после того, как в медиа стали появляться сообщения об оказании Трампом давления на Зеленского. Оппозиционные республиканцам медиа заявили, что администрация президента вознамерилась с помощью Украины переизбраться на второй срок. Эти сообщения вошли в общее основание для Конгресса объявить в 2019 году о запуске импичмента против Трампа.

Ранее прокуратура Бруклина открыла делопроизводство по расследованию предполагаемого вмешательства Украины в президентские выборы 2020 года.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Байден дал Зеленскому обещание перед встречей с Путиным

Американский президент снизошел до разговора с украинским коллегой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей