Противники действующей американской администрации пускали в ход "жесткое давление", считают журналисты

Юрист Рудольф Джулиани, выступавший личным адвокатом бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пытался добиться от украинской администрации в 2019 году расследования по вмешательству Киева в американские выборы пятилетней давности.

Так, в СМИ попала запись разговора Джулиани с Андреем Ермаком, экс-помощником Зеленского. В диалоге юрист Трампа настаивает на том, что в ходе президентской кампании в Штатах ряд официальных лиц Незалежной были вовлечены в "определенную деятельность". Бывший адвокат Трампа полагал, что речь шла об обращении американских чиновников к Киеву с просьбой выявить данные, которые позволили бы доказать дипломатические сделки Байдена с Украиной.

Телеканал CNN утверждает, что смог ознакомиться с указанной аудиозаписью, которая, по мнению журналистов, и доказывает "жесткое давление", оказываемое советником Трампа на правительство Украины с целью провести расследование о "неподтвержденным фактами сговором Байдена".

Американское СМИ также заявляет о том, что Джулиани в диалоге настаивал на назначении на Украине "честного прокурора", который мог бы провести расследование.

Напомним, в 2019 году в СМИ вспыхнул скандал после того, как в медиа стали появляться сообщения об оказании Трампом давления на Зеленского. Оппозиционные республиканцам медиа заявили, что администрация президента вознамерилась с помощью Украины переизбраться на второй срок. Эти сообщения вошли в общее основание для Конгресса объявить в 2019 году о запуске импичмента против Трампа.

Ранее прокуратура Бруклина открыла делопроизводство по расследованию предполагаемого вмешательства Украины в президентские выборы 2020 года.