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Киев абсолютно неправильно понял слова Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО. Об этом заявили в Белом доме.
В Незалежной ошибочно истолковали высказывание. Президент США совсем не то имел в виду, отметил представитель Совета национальной безопасности администрации главы заокеанского государства в комментарии Axios.
Поначалу в официальном заявлении после телефонного разговора лидеров двух стран было сказано, якобы Байден говорил о важности предоставления Украине плана действий по членству в альянсе, напоминает RT. Белый дом отрицает поддержку американским главой такого шага.
Киев позже исправил допущенную неточность. Фраза была изменена, добавили в СНБ.
Уже вечером на сайте Офиса президента Незалежной записано, что это Владимир Зеленский "отметил важность предоставления" его стране ПДЧ в альянсе.
О том, поддерживает ли Байден предложение предоставить Украине план действий по членству в НАТО в 2021 году, в Белом доме не захотели говорить, отмечает "Общественная служба новостей".
Накануне стало известно, что в России с иронией отреагировали на телефонный разговор Байдена и Зеленского. Главу Незалежной сравнили с Паниковским, а хозяина Белого дома – с Шурой Балагановым.
Ранее в Америке предсказали войну между Россией и США после вступления Украины в НАТО. Если Штаты не хотят противостояния с ядерной державой, им не следует продвигать идею членства Незалежной в альянсе, выразил мнение бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Дэвис.
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