Путин может поехать на встречу с Байденом не один - Рябков

Компанию российскому президенту, предположительно, составит глава МИД РФ

Сергей Лавров может отправится в Женеву 16 июня, чтобы принять участие в саммите двух президентов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Официальное решение по этому вопросу еще не принято, поскольку до конца не согласован формат встречи, передает РИА "Новости". 

Также в саммите могут принять участие послы двух стран: Анатолий Антонов и Джон Салливан, сообщает телеканал "360"

Ранее американская сторона заявила, что на встречу в Женеве поедет госсекретарь США Энтони Блинкен.

Роман ИГНАТОВ

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А с кем еще надо ехать? С психиатром или геронтологом?
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