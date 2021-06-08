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Сергей Лавров может отправится в Женеву 16 июня, чтобы принять участие в саммите двух президентов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Официальное решение по этому вопросу еще не принято, поскольку до конца не согласован формат встречи, передает РИА "Новости".
Также в саммите могут принять участие послы двух стран: Анатолий Антонов и Джон Салливан, сообщает телеканал "360".
Ранее американская сторона заявила, что на встречу в Женеве поедет госсекретарь США Энтони Блинкен.
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