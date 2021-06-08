Компанию российскому президенту, предположительно, составит глава МИД РФ

Сергей Лавров может отправится в Женеву 16 июня, чтобы принять участие в саммите двух президентов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Официальное решение по этому вопросу еще не принято, поскольку до конца не согласован формат встречи, передает РИА "Новости".

Также в саммите могут принять участие послы двух стран: Анатолий Антонов и Джон Салливан, сообщает телеканал "360".

Ранее американская сторона заявила, что на встречу в Женеве поедет госсекретарь США Энтони Блинкен.