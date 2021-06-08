В Киеве указали на политическую карту мира

На Украине объснили размещение на форме сборной страны по футболу изображения Крыма. Это сделал местный журналист Виталий Портников.

Он указал на политическую карту мира, где якобы Незалежной без полуострова нет. И добавил, что другая "существует только в фантазиях" россиян.

Далее украинский писака начинает развивать мысль о Крыме как части его страны. Утверждает, что "никакой экзотики в форме украинской футбольной сборной нет", добавив: она была бы, "если бы российская сборная напялила на себя форму с изображением карты РФ" с полуостровом.

Согласно международному праву, Крым – территория Украины, "как и Тернопольская или Винницкая области". Этой никто и ничто не изменит, и на форме сборной показана реальная карта, заверяет журналист.

Высказался он и о лозунге на футболках игроков из Незележной. Дал понять, что Россия не указ его стране, какие надписи размещать на форме. И пустился в воспоминания об СССР, когда "было нельзя любить Украину".

В заключение Портников старается доказать, что Россия применяет силу по отношению ко всем несогласным. "Появляются российские диверсанты, танки возле границ с украиной, начинают стрелять", – перечисляет он в Liga.net ужасы, якобы творимые Москвой, и советует "ей думать не о форме украинской сборной".

В Кремле сообщение о форме украинской сборной с изображением Крыма в составе Незалежной восприняли спокойно. С деталями европейского футбольного чемпионата разберутся в УЕФА, сказал официальный представитель администрации президента России Дмитрий Песков, отмечает URA.RU.

Ранее новая форма украинской сборной по футболу для Евро-2020 возмутила британских и французских болельщиков. Они раскритиковали экипировку игроков из Незалежной за нацистский лозунг.

До этого глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко демонстрировал новую форму национальной сборной для участия в европейском чемпионате. В самом центре желто-синей футболки нанесена карта Незалежной с Крымом, а сзади написано: "Слава Украине!"