На Украине объяснили скандальную футбольную форму с Крымом

На Украине объяснили скандальную футбольную форму с Крымом
Фото: pixabay.com
В Киеве указали на политическую карту мира

На Украине объснили размещение на форме сборной страны по футболу изображения Крыма. Это сделал местный журналист Виталий Портников.

Он указал на политическую карту мира, где якобы Незалежной без полуострова нет. И добавил, что другая "существует только в фантазиях" россиян.

Далее украинский писака начинает развивать мысль о Крыме как части его страны. Утверждает, что "никакой экзотики в форме украинской футбольной сборной нет", добавив: она была бы, "если бы российская сборная напялила на себя форму с изображением карты РФ" с полуостровом.

Согласно международному праву, Крым – территория Украины, "как и Тернопольская или Винницкая области". Этой никто и ничто не изменит,  и на форме сборной показана реальная карта, заверяет журналист.

Высказался он и о лозунге на футболках игроков из Незележной. Дал понять, что Россия не указ его стране, какие надписи размещать на форме. И пустился в воспоминания об СССР, когда "было нельзя любить Украину".

В заключение Портников старается доказать, что Россия применяет силу по отношению ко всем несогласным. "Появляются российские диверсанты, танки возле границ с украиной, начинают стрелять", – перечисляет он в Liga.net ужасы, якобы творимые Москвой, и советует "ей думать не о форме украинской сборной".

В Кремле сообщение о форме украинской сборной с изображением Крыма в составе Незалежной восприняли спокойно. С деталями европейского футбольного чемпионата разберутся в УЕФА, сказал официальный представитель администрации президента России Дмитрий Песков, отмечает URA.RU.

Ранее новая форма украинской сборной по футболу для Евро-2020 возмутила британских и французских болельщиков. Они раскритиковали экипировку игроков из Незалежной за нацистский лозунг. 

До этого глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко демонстрировал новую форму национальной сборной для участия в европейском чемпионате. В самом центре желто-синей футболки нанесена карта Незалежной с Крымом, а сзади написано: "Слава Украине!"

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Антиxу#лoпутин
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О как коробит путинскую вату.
На вору и шапка горит.
ВОР - россия должен сидеть в тюрьме.
Посмотрим как будет колбасить россию, когда питерский аферист протянет ласты.
Судьба СССРа неминуемо приготовлена россии, а судьба Карабаха уготовлена Крыму.
Таким образом будет все по справедливости.
Гость257280
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Прошу Вас объяснить, почему УЕФА способствует распространению нацистских приветствий и лозунгов. Например, лозунг украинских нацистов времён Второй мировой войны, созданный по аналогии с немецким нацистским приветствием "Heil Hitler! - Sieg Heil!" (Слава Гитлеру! - Победе слава!), разрешён УЕФА на футболках украинской сборной. Распространение и пропаганда подобных лозунгов является преступлением. Почему УЕФА уподобляется нацистским прихвостням? Почему преступный лозунг украинских коллаборационистов виновных в смертях тысяч поляков и советских людей рекламируется УЕФА?
Гость256365
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форма явно не полностью оформлена. На спине необходимо отразить кусок сала на фоне четверти горилки.
Гость257280
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Для Верховного рейхстага Украины память об СС священна
гость
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Ты dolboeb ущербный, на себя в зеркало посмотри и увидишь свою настоящую засраину, конченую. Укродаун.
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