Европейские страны столкнулись с наплывом нелегалов из Республики

В Литве и Польше не на шутку занервничали из-за большого количества мигрантов, приезжающих через Белоруссию. Александр Лукашенко сделал одну страну "мишенью", а другую пристанищем для нелегалов из своего государства, объявил глава Комитета национальной безопасности и обороны сейма в Вильнюсе Лауринас Касчюнас.

Он констатировал, что "в графе о нелегальной миграции в Латвии ноль". И добавил, что "в Польшу просятся гораздо меньше мигрантов, чем в Литву".

К таким выводам депутат пришел после того, как побывал на границе с Белоруссией у села Девянишкес. Там "больше всего попыток" попасть в Литву. Однако, хотя "потоки нелегальных мигрантов беспрецедентны", обстановка находится под контролем, отметил глава КНБО.

Наплыв связан с рейсами в Минск авиакомпаний из Багдада и Стамбула. Предположительно, число мигрантов из Ирака и Сирии может составлять до 300 человек еженедельно, допустил парламентарий.

По его словам, стране ноебходимо модернизировать системы контроля, которые пока охватывают лишь чуть больше трети границы. И в качестве препятствия на пути нелегалов, "как сдерживающий фактор", нужен забор.

Литва должна быть готова депортировать мигрантов. Их "успешное и эффективное возвращение" на родину – самая действенная мера в противостоянии с нелегалами, подчеркнул Касчюнас в "Фейсбук".

Стражи рубежа прибалтийской страны насчитали 270 с лишним мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу. Это в три раза превышает количество нелегалов за прошлый год. В течение последних четырех дней там были задержаны 75 человек, как за весь 2020-й.

На границе Польши и Белоруссии обстановка почти такая же. С начала 2021 года до 6 июня за незаконное пересечение границы были задержаны 112 человек. За такой же период прошлого года таких было в 3,8 раза меньше, отметила пресс-секретарь Подляского отделения польской пограничной службы Катаржина Зданович, передает EurAsia Daily.

Ранее сообщалось, что в Литве готовят ответ на развязанную Белоруссией "гибридную войну", которая во многом заключается в регулярном притоке беженцев из Республики в прибалтийскую страну. В противодействие Минску в Вильнюсе намерены привлечь армию.