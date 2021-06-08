Варшава стремится поговорить с Вашингтоном о "Северном потоке - 2" и судьбе своей страны

В Польше чересчур забеспокоились после заявлений Джо Байдена, прозвучавших перед его встречей с Владимиром Путиным. Об этом сообщает местная пресса.

Теперь Варшава стремится поговорить с Вашингтономи. Она в экстренном порядке старается добиться консультаций во что бы то ни стало.

Американский президент, не предупредив Польшу и Украину, заявил, что больше не собирается мешать строительству "Северного потока – 2". Это напоминает время, когда один из предыдущих глав Белого дома – Барак Обама – отказался от строительства элементов противоракетного щита. Причем это было в день "70-й годовщины нападения СССР на Польшу", возмутился глава страны МИД Збигнев Рау.

В Варшаве напуганы возможностью того, что российский газопровод станет основанием для определенных действий США по отношению к Польше и другим восточно-европейским государствам. Такое же мнение и у независимых экспертов.

"Администрация Байдена зашла слишком далеко, отказавшись проконсультироваться с союзниками из Центральной Европы перед встречей с Владимиром Путиным", – отметил аналитик Михал Барановский.

Развеять опасения польских властей могла бы отдельная встреча президентов Анджея Дуды и Джо Байдена во время саммита НАТО в Брюсселе, до переговоров между лидерами США и России. Но американский президент собирается провести двусторонние консультации пока лишь с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Если не удастся встреча Дуды с Байденом, хорошо бы в бельгийской столице поговорить министрам иностанных дел двух стран – Збигневу Рау и Энтони Блинкену. Это и пытается организовать Варшава.

Очень долго – много месяцев – Байден не созванивался с Дудой. И президент Польши в начале мая отправился в Румынию на встречу, в которой глава Белого дома участвовал онлайн.

Холодность и напряженность в отношенииях Вашингтона с Варшавой польские журналисты объяснили "озабоченностью США нарушением демократических правил и верховенства закона командой PiS". Байден делает упор на диалоге с Великобританией, Германией и Францией, он не хочет или не может увеличить число партнеров, пишет Rzeczpospolita.

Не так давно польские журналисты забили тревогу по другому поводу. Они возвестили, что после отзыва разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe над энергетической безопасностью страны нависла угроза из России.