Для США настало время договориться с Путиным - экс-помощник Рейгана

Для США настало время договориться с Путиным - экс-помощник Рейгана
Фото: pixabay.com
Аналитик уверен, что пришел час для поиска нового подхода к Москве

Соединенные Штаты должны найти путь к договоренностям с Москвой – противостояние не окажет миру услугу, а сближение России с Китаем станет прямой угрозой для Белого дома. Такое заявление сделал обозреватель, экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Так, по мнению аналитика, республиканец Дональд Трамп мог договориться с Москвой, однако не стал этого делать. Его президентство, полагает специалист, ограничилось лишь обвинениями в сговоре на выборах пятилетней давности, так как республиканцы традиционно стремились к противостоянию с давним идеологическим соперником, и нашли удобный повод для того, чтобы осудить Россию.

"Назначенцы президента присоединились к постоянной бюрократии, чтобы последовательно подрывать его подход, продолжая прежнюю антироссийскую политику Вашингтона, усиливая санкции и еще больше разрывая отношения", – считает Бэндоу.

Байден, считает аналитик, также постоянно осуждает Россию. Несмотря на это, у действующей администрации сохранилась возможность договориться с Путиным и "отправиться в Москву", чтобы стабилизировать отношения с Россией.

"Очертания этого предложения обрисовать несложно. Обе стороны должны запретить вмешательство в выборы – США, на самом деле, гораздо более виновны в таком вмешательстве, чем Россия. Так должны быть и киберэкспедиции, кроме сбора разведданных. Вашингтону следует быть готовым к ответным действиям, но сокращение дипломатического персонала в ответ является извращенным и контрпродуктивным", – пишет Бэндоу в своей статье на The American Spectator.

Аналогичный подход, считает специалист, должен продемонстрировать в отношении России и Европейский союз.

Ранее китайские обозреватели рассказали о "неприятном подарке" для Штатов в преддверии женевского саммита.

Егор МАЛКОВ

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гость
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Гость259193 тебя, петушара бандерская, ни кто не спрашивает, пойди на очередной otsos, тебе уже пора, пукан твой тебя зовет, <цензура>-бандерлог.
советский инженер
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"Пришло время"! - а может прошло время? А не лучше ли было с самого начала договариваться а не натравливать саакашвилли и не устраивать фашистских переворотов в Киеве? Вместо этого устраивают войну под боком у России и сами же за это накладывают санкции. А в ответ получают отказ от доллара и сближение России и Китая. Ну и как теперь они собираются восстановить доверие?
Гость259193
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гость
О чём с вами договариваться? Мы ваши враги, вы наши враги (как ответ вашим действиям). Так было и будет всегда. Вон с бандердебилами договаривайтесь (сколько за час, продолжительность, разнообразие, чем оплата). Мы к вам не лезем и вы к нам не лезьте, дорого встанет вам эта ваша ebuchaya dermokratiya.
Имено вы, скрепные, и лезите в американские выборы со своими вонючими сапогами.
гость
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О чём с вами договариваться? Мы ваши враги, вы наши враги (как ответ вашим действиям). Так было и будет всегда. Вон с бандердебилами договаривайтесь (сколько за час, продолжительность, разнообразие, чем оплата). Мы к вам не лезем и вы к нам не лезьте, дорого встанет вам эта ваша ebuchaya dermokratiya.
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