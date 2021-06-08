В администрации заявили, что никаких разногласий с коллегами нет

Пресс-релиз, опубликованный по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом, сделан на основе устных формулировок, заявил советник главы администрации украинского лидера Михаил Подоляк.

Ранее в Axious заявили, что администрации президентов обоих стран опубликовали пресс-релизы, в которых существенно разнятся формулировки. Позднее украинские власти поправили ряд положений в публикации о членстве Незалежной в НАТО. Изначально же в статье говорилось о том, что Байден отметил важность плана действий по обретению Киевом своего места в Альянсе. Однако Вашингтон опроверг это заявление.

Подоляк отметил, что изначально релиз опубликовали на основании общей атмосферы диалога между главами двух государств и их формулировок. Однако журналистам не стоить искать "что-то темное". После выявления ошибок стороны обменялись информацией по формулировкам, пишет "УНИАН".

Таким образом, заявил Подоляк, никаких серьезных разногласий по итогам разрешения ситуации не было.

По словам представителя администрации Зеленского, тема о вступлении Украины в ряды альянса довольно спекулятивна, а потому стороны, которые выступают против ее членства, активным образом продвигают соответствующую информационную пропаганду.

Ранее сообщалось о том, что Байден отказал Зеленскому во встрече после того, как Киев принял решение о смене руководителя "Нафтогаза". Белый дом обвинил украинских коллег в отказе от противодействия коррупции.