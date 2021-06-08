Киевский режим лишает этого права миллионы граждан, предки которых веками жили на территории современной Незалежной

Власти Украины укрепляют страну на националистических и неонацистских позициях скандальным законопроектом о коренных народах соборной, куда не вошли русские. Об этом предупредила киевский режим директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Ранее во вторник, 8 июня, Госдума единогласно осудила украинский законопроект о коренных народах страны для обеспечения их прав, который президент Незалежной Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду 18 мая.

"Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство – не претендуйте на равные права с "украинской" нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего "национального" государства", – написала российский дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что под действие данного закона подпадают миллионы человек. И это не только русские. Согласно планам экс-комика, к коренным народам Незалежной не относятся и венгры, и евреи, и русины и другие.

Отметим, что депутаты Госдумы назвали законопроект Зеленского оскорблением исторической памяти и "новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины". А ведь русские, по последней переписи, составляют 17,2% населения соборной, 0,57% – белорусы, также в тройку самых крупных национальных меньшинств вошли и молдаване – 0,54%.

Кроме того, за все годы независимости государства Киев не принял ни одного законодательного акта в поддержку крымских татар.

Напомним, в законопроекте пана Зеленского коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Незалежной, является этническим меньшинством и не имеет государственного образования за пределами страны.

В тексте законопроекта отдельно прописано понятие коренных народов Крыма, к которым относятся крымские татары, караимы и крымчаки. Т.е. греки, появившиеся на полуострове раньше всех, тоже остались за бортом.

