К чему приведет Украину отказ признать русских коренным народом страны - Захарова

К чему приведет Украину отказ признать русских коренным народом страны - Захарова
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Киевский режим лишает этого права миллионы граждан, предки которых веками жили на территории современной Незалежной

Власти Украины укрепляют страну на националистических и неонацистских позициях скандальным законопроектом о коренных народах соборной, куда не вошли русские. Об этом предупредила киевский режим директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Ранее во вторник, 8 июня, Госдума единогласно осудила украинский законопроект о коренных народах страны для обеспечения их прав, который президент Незалежной Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду 18 мая.

"Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство – не претендуйте на равные права с "украинской" нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего "национального" государства", – написала российский дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что под действие данного закона подпадают миллионы человек. И это не только русские. Согласно планам экс-комика, к коренным народам Незалежной не относятся и венгры, и евреи, и русины и другие.

Отметим, что депутаты Госдумы назвали законопроект Зеленского оскорблением исторической памяти и "новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины". А ведь русские, по последней переписи, составляют 17,2% населения соборной, 0,57% – белорусы, также в тройку самых крупных национальных меньшинств вошли и молдаване – 0,54%.

Кроме того, за все годы независимости государства Киев  не принял ни одного законодательного акта в поддержку крымских татар.

Напомним, в законопроекте пана Зеленского коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Незалежной, является этническим меньшинством и не имеет государственного образования за пределами страны.

В тексте законопроекта отдельно прописано понятие коренных народов Крыма, к которым относятся крымские татары, караимы и крымчаки. Т.е. греки, появившиеся на полуострове раньше всех, тоже остались за бортом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
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Гость258800 урод тупой, чего тебе в жеппу затолкать что б ты успокоился. Сам скажи чем тебя vyebat, гомосятина. Мы не спецы.
Гость258621
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Гость256150
А что за нация такая - Украинцы? Когда она появилась? А как назывались народы, которые жили до того момента как появилось слово Украина? Если Украина молодая нация, то какое она отношение имеет к коренным народам населявшим эту территорию. Помолчали бы лучше бандерлоги о корнях.
Какая нация? Ты на хари эти убогие, марширующие с вонючими тряпками, погляди. Это деточки того самого навозного быдла, припершиеся к теплой лоханке Малороссии. Теперь они не дети советских пролетариев, а особенная порода двуногих животных, совершенно других генов и крови, чем их рязанские и дальневосточные родичи. Из 52 миллионов живших в Украине до 91 года там осталось хорошо если 32. Остальные, разумные, слиняли из этого свинарника от этой вонючей и немытой неонации свиней.
Гость258621
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Гость256778
Украинские националисты и радикалы продолжат бороться за возращение Крыма под контроль Киева, даже если ради этого придётся пролить кровь многих жителей полуострова. Об этом в ходе «съезда парламентской партии «Европейская солидарность» заявил замглавы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», депутат Ахтем Чийгоз
Какой смелый баран. Надо его удивить, что гораздо проще и дешевле для всех будет прирезать его.
Гость258800
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кошмаааар, Маша бухает.
синюшная уже полностью.
Гость258621
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Свиньи - вот реально коренной народ нынешней Украины.
Гость256150
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Гость 201345
А какие народы коренные в России?
Все. Мы многонациональная страна. А ваши корни - это иудово племя.
Гость256150
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А что за нация такая - Украинцы? Когда она появилась? А как назывались народы, которые жили до того момента как появилось слово Украина? Если Украина молодая нация, то какое она отношение имеет к коренным народам населявшим эту территорию. Помолчали бы лучше бандерлоги о корнях.
Гость 201345
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А какие народы коренные в России?
Гость256778
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Украинские националисты и радикалы продолжат бороться за возращение Крыма под контроль Киева, даже если ради этого придётся пролить кровь многих жителей полуострова. Об этом в ходе «съезда парламентской партии «Европейская солидарность» заявил замглавы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», депутат Ахтем Чийгоз
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