Политик предложил Незалежной перекрасить экипировку спортсменов в красный цвет и нанести на нее серп и молот

Москва должна изобразить на форме национальной сборной по футболу карту Российской Империи, где не существовало никакой Украины. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя скандальную новую экипировку наших украинских соседей с Крымом и националистическим лозунгом бандеровцев.

Политик отметил, что от того, что в Киеве нарисовали на майках спортсменов карту с полуостровом, он все одно не станет принадлежать Незалежной. Регион столетиями был частью России и колыбелью русского православия, напомнил либеральный демократ.

Жириновский в своем телеграм-канале посоветовал украинцам покрасить экипировку в красный цвет и нанести на нее серп и молот, поскольку именно "коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина".

"А в качестве нашей ответной меры я бы предложил использовать в спортивной форме России карту Российской Империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины. Ведь до 1917 г. это были просто обычные русские губернии", – подчеркнул Владимир Вольфович.

По его словам, по-украински, т.е. на смеси русского и польского языков, раньше говорили лишь в глухих деревнях на Западе державы.

Лидер ЛДПР на этом решил не останавливаться и в качестве гимна призвал использовать имперский "Боже, царя храни!" Он полагает, это станет хорошим напоминанием о том, "какие земли на самом деле кому принадлежат, а кто на них лишь временный постоялец".

Одобренную УЕФА новую форму сборной Украины для участия в Евро-2020 с девизом нацистских коллаборантов, официально принятым при бывшем президенте страны Петре Порошенко в рядах ВСУ, раскритиковали читатели изданий Le Figaro и Daily Mail. Французы и британцы в большинстве своих комментариев считают, что подобные лозунги не уместны на официальных международных соревнованиях и политике там не место.

