Лидер Незалежной с помпой приземлился в родном Кривом Роге

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на свою малую родину – в город Кривой Рог – с целой кавалькадой спецслужб и почетным караулом у трапа самолета вызвала шквал насмешек у соотечественников. На сегодняшнее появление в родных пенатах главы государства обратил внимание член пропрезидентской партии "Слуга народа" и ярый критик экс-комика Александр Дубинский в телеграм-канале.

Согласно информации Офиса лидера нации, Владимир Александрович отправился в Кривой Рог на рейсовом самолете, чтобы продемонстрировать готовность местного возрожденного аэродрома принимать лайнеры. Однако выяснилось, что кроме президента и его охраны на борту других пассажиров не было. Журналиста позабавил факт полуторачасового перелета Зеленского из Киева в город детства рейсовым самолетом авиакомпании WindRose.

"Владимир Зебердымухамедович, вот правда, перестаньте смешить народ. Рейсовый самолет с почетным караулом, начальниками всех служб и госохраной у трапа – ржач даже по меркам сортирного юмора "95-го квартала", – написал Дубинский.

Коллега депутата по фракции Николай Тищенко, которого считают влиятельным лицом в окружении пана Зеленского не удержался и лайкнул пост журналиста. По мнению Дубинского, таким образом, он выразил солидарность с тем, что "фейковый полет на фейковом рейсовом самолете ради пиара и фоточек – это #ЗЕшквар".

Накануне Владимир Александрович выступил с новым прожектом – он подписал указ о сохранении и восстановлении лесов, в рамках программы за три года на Украине должны посадить миллиард деревьев. Эта идея также вызвала насмешки Дубинского. Он предположил, что в случае ее реализации "вся страна окажется покрыта густым лесом", в результате чего можно будет запустить "параллельно программу "Большая Древесная Ипотека"", заметил он в "Фейсбук".

