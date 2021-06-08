Россия жестко ответит на любое давление Запада - МИД

Россия жестко ответит на любое давление Запада - МИД
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Отношения между Москвой и Брюсселем находятся на нулевой точке

Москва будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции. Об этом сегодня заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".

"Если мы будем продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, будь то санкции или попытки военного давления, мы, конечно, будем отвечать и жестко отстаивать наши интересы", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Также он отметил, что отношения между Россией и Евросоюзом оказались на нулевой отметке. При этом, по его словам, "растет осознание ненормальности" такого диалога. Грушко напомнил, что до кризиса в отношениях объем торговли между Москвой и коллективным Брюсселем в 2013 г. составил €417 млрд. Стороны проводили каждые шесть месяцев саммит ЕС-РФ, проходили регулярные секторальные встречи по различным темам.

"Вся эта архитектура стала заложником политического решения ЕС увязать их с выполнением минских соглашений", – считает представитель министерства.

По его мнению, Россия и Евросоюз оказались в "нулевой точке" взаимоотношений, не позволяющей сторонам двигаться вперед.

Ранее во вторник, 8 июня, заместителя главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не придает серьезное значение угрозам Вашингтона о возобновлении рестрикций в отношении "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что газ все равно пойдет по новой балтийской магистрали и какие-либо действия со стороны властей США этому не помешают.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость256365
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Гость255830
Видно сказать таки нечего. При всем, хорошего вечера тебе!
Врёшь ты а виноваты все вокруг? Ну ты продолжай. Евгений Днепровский который написал пасквиль в виде статьи выше будет доволен. Как минимум одного дауна в твоём лице он нашёл. :)))
Гость256248
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Гость259016
Отвечать очень легко! Открутить яйца Украине от слова совсем. Правда у нее (Украины) их никогда и не было))
Хватит правительству называть из «партнерами»! Ухо режет от этого словца
Гость256248
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Гость259016
Отвечать очень легко! Открутить яйца Украине от слова совсем. Правда у нее (Украины) их никогда и не было))
Вот именно «будем грозить»!! У таких как ты итак полные штаны от любых наших учений!! Вой на весь мир!! И землей мы прирастаем и сильней становимся вот такие ублюдки-табаки, бояться с дивана тявкают
Гость255830
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Гость259016
Отвечать очень легко! Открутить яйца Украине от слова совсем. Правда у нее (Украины) их никогда и не было))
Аника - воин, это ты похоже без оных! Ты же, я уверен, при первой мобилизации будешь косить всеми способами! Короче <цензура> трындеть! Давай приходи! Тыж обоссышся, недоносок!
Гость259016
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Гость256130
Интересно, какими имено санкциями эта недорашка будет отвечать Запалу. Типа "Назло надменому соседу, отсель грозить мв будем шведу"
Отвечать очень легко! Открутить яйца Украине от слова совсем. Правда у нее (Украины) их никогда и не было))
Гость255859
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Москва хочет жестко разговаривать с Евросоюзом Можете это делать пока там работают хромые утки
Гость255830
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Гость256365
Да сказать нечего. Переврать и исказить слова и следовательно смысл фразы это обычный приём убогих. Независимо от стороны.
Видно сказать таки нечего. При всем, хорошего вечера тебе!
Гость255830
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Поясни мне, убогому, что я исказил? Жаль ссылку не могу сбросить. Сайт не позволяет! Но поясни, что я переврал?
Гость256365
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Гость255830
Была торговля. Сейчас сократилась. Кто виноват? Не мы, нас там нет (с). Мы впереди поставим женщин и детей, а сзади будем стоять мы. И пусть они попробуют стрелять! (с) В.В. Путин. Что ещё сказать?
Да сказать нечего. Переврать и исказить слова и следовательно смысл фразы это обычный приём убогих. Независимо от стороны.
Гость256150
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Гость256130
Интересно, какими имено санкциями эта недорашка будет отвечать Запалу. Типа "Назло надменому соседу, отсель грозить мв будем шведу"
Ну это ты зря. Вариантов ответа не много как хотелось бы, но они есть. ))). Ты думаешь пока шум с санкциями идёт бизнес в сторонке курит. Ошибаешься. Бабки крутятся не хилые. Поэтому и прижать можем к примеру то, что своё захотим развивать. Да будет больно, но не только нам но и так называемому коллективному западу.
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