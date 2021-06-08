Отношения между Москвой и Брюсселем находятся на нулевой точке

Москва будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции. Об этом сегодня заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".

"Если мы будем продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, будь то санкции или попытки военного давления, мы, конечно, будем отвечать и жестко отстаивать наши интересы", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Также он отметил, что отношения между Россией и Евросоюзом оказались на нулевой отметке. При этом, по его словам, "растет осознание ненормальности" такого диалога. Грушко напомнил, что до кризиса в отношениях объем торговли между Москвой и коллективным Брюсселем в 2013 г. составил €417 млрд. Стороны проводили каждые шесть месяцев саммит ЕС-РФ, проходили регулярные секторальные встречи по различным темам.

"Вся эта архитектура стала заложником политического решения ЕС увязать их с выполнением минских соглашений", – считает представитель министерства.

По его мнению, Россия и Евросоюз оказались в "нулевой точке" взаимоотношений, не позволяющей сторонам двигаться вперед.

Ранее во вторник, 8 июня, заместителя главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не придает серьезное значение угрозам Вашингтона о возобновлении рестрикций в отношении "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что газ все равно пойдет по новой балтийской магистрали и какие-либо действия со стороны властей США этому не помешают.

