Варшава раскритиковала Минск за прославление советского наследия и отход от "истинных корней" Республики

МИД Польши разразился гневным заявлением в адрес Белоруссии в связи с установлением Минском нового государственного праздника – Дня народного единства – в честь присоединения польских земель в 1939 года. Документ размещен на официальном сайте министерства во вторник, 8 июня.

В тексте выражено возмущение польского ведомства из-за учреждения нового праздника у соседей. В Варшаве не поняли, как Белоруссия может основывать свою политику на наследии пакта Молотова-Риббентропа. И тут же поляки нашли в решении Минска руку Москвы.



"Это жест, который является частью действий России, направленных на реинтерпретацию чрезвычайно сложной истории нашего региона, которая серьезно помешает Белоруссии в диалоге и взаимопонимании с соседними странами, а также с европейскими государствами", – говорится в заявлении.

Затем польская дипломатия развернула свой особый исторический экскурс в начало Второй мировой войны, традиционно в последние годы обвинив в ней не все те страны Европы, которые до 1939 г. подписали с Гитлером разные соглашения, а именно Советский Союз, оформившего с Германией договор о ненападении последним.

В дипведомстве назвали учреждение нового праздника "в ознаменование вступления" Белоруссии в СССР "прославлением советского наследия", а также "попыткой отрезать" Республику от "ее истинных корней".

По мнению Варшавы, данный акт подрывает независимость и суверенитет страны.

Напомним, накануне президент Александр Лукашенко подписал указ об учреждении Дня народного единства, который будут отмечать 17 сентября. В этот день в 1939 г. советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая в тот момент была в составе Польши. Как подчеркнули в пресс-службе главы государства, он "стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора".

