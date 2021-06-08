Французы назвали позором и унижением страны пощечину Макрону

Французы назвали позором и унижением страны пощечину Макрону
Фото: Julien Mattia/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Граждане Пятой Республики раскритиковали нападавшего и, одновременно, предложили лидеру нации погулять "за периферией" жизни буржуа

Французы активно обсуждают сегодняшний инцидент с президентом страны Эммануэлем Макроном, которому неизвестный отвесил пощечину, когда лидер нации попытался пообщаться с народом. Граждане сочли произошедшее унижением Пятой Республики на мировой арене.

Неприятность с президентом случилась после посещения им лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В какой-то момент Макрон в окружении охраны подошел поприветствовать собравшихся соотечественников. И тут мужчина, стоявший за ограждением, попытался ударить главу государства правой рукой. Позже в Елисейском дворце сообщили, что Макрон не пострадал, поскольку нападавшему не удалось нанести полноценный удар.

Сам лидер нации призвал не преувеличивать историю с пощечиной и подчеркнул, что продолжит встречаться с французами. Одновременно он осудил "отдельные" факты "крайних проявлений насилия", которые, по его словам, не должны "принимать участие в публичных дебатах".

В комментариях об этом происшествии на сайте газеты Le Figaro читатели выразили сожаление из-за данного ЧП, а также поделились впечатлением от увиденного на распространенных в медиа кадрах с президентом. Мнения французов собрало РИА "Новости".

"Позор! Для Франции и французов! Мы никогда не опускались так низко. Над нами смеется весь мир, пока видео распространяется в социальных сетях! Мы осмелились покушаться на президента республики!" – возмутился один из пользователей.

Другой почему-то посчитал, что видеокадры с Макроном должны "здорово повеселить всех в Китае, России и Белоруссии". По словам еще одного, можно не любить лидера нации, но подобное отношение к нему абсолютно недопустимо, а в некотором роде это можно посчитать "агрессией против всех французов".

Часть аудитории не увидела ничего удивительного ни в проступке мужчины, ни в том, что это происходит с Макроном.

"Подавляющее большинство французов хотят сделать то же самое и, вероятно, сделают это в 2022 году. Это просто тренировка", – считает anonyme 69438.

"Если это ультра-насилие, вам придется немного погулять по ночам за периферией, вы откроете для себя настоящую жизнь", – обратил внимание президента galite.

"Политика Макрона нанесла французам больший урон, чем пощечина", – уверен еще один читатель.

"Такое ощущение, что ударили меня, мистер президент!" – констатировал пользователь.

"Когда левые угрожают, это шутка, но когда правые прикасаются к буржуям, это конкретика, серьезность... Буржуазия никогда не видит дальше своего пупка, который является одновременно центром и границей ее вселенной", – подчеркнул Droma.

Третья категория читателей не упустила возможности с шутками и сарказмом отреагировать на инцидент.

"Макрон хотел наладить контакт с французами? Он этого добился", – посмеялся пользователь.

"Незащищенность: один. Республика: ноль", – резюмировал читатель издания.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость259410
Пожаловаться Ответить
Позор Хранции--это всевластие муслоты в чужой стране. И по морде Макрон получил за дело.
1
новости партнеров

Макрону влепили пощечину во время поездки по Франции - видео

Президент подошел к толпе граждан, не ожидая таких последствий

Гаагский суд рассказал о подозрительных стальных осколках в телах пилотов MH17

Результаты экспертизы указывают на подрыв самолета извне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей