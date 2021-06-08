Граждане Пятой Республики раскритиковали нападавшего и, одновременно, предложили лидеру нации погулять "за периферией" жизни буржуа

Французы активно обсуждают сегодняшний инцидент с президентом страны Эммануэлем Макроном, которому неизвестный отвесил пощечину, когда лидер нации попытался пообщаться с народом. Граждане сочли произошедшее унижением Пятой Республики на мировой арене.

Неприятность с президентом случилась после посещения им лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В какой-то момент Макрон в окружении охраны подошел поприветствовать собравшихся соотечественников. И тут мужчина, стоявший за ограждением, попытался ударить главу государства правой рукой. Позже в Елисейском дворце сообщили, что Макрон не пострадал, поскольку нападавшему не удалось нанести полноценный удар.

Сам лидер нации призвал не преувеличивать историю с пощечиной и подчеркнул, что продолжит встречаться с французами. Одновременно он осудил "отдельные" факты "крайних проявлений насилия", которые, по его словам, не должны "принимать участие в публичных дебатах".

В комментариях об этом происшествии на сайте газеты Le Figaro читатели выразили сожаление из-за данного ЧП, а также поделились впечатлением от увиденного на распространенных в медиа кадрах с президентом. Мнения французов собрало РИА "Новости".

"Позор! Для Франции и французов! Мы никогда не опускались так низко. Над нами смеется весь мир, пока видео распространяется в социальных сетях! Мы осмелились покушаться на президента республики!" – возмутился один из пользователей.

Другой почему-то посчитал, что видеокадры с Макроном должны "здорово повеселить всех в Китае, России и Белоруссии". По словам еще одного, можно не любить лидера нации, но подобное отношение к нему абсолютно недопустимо, а в некотором роде это можно посчитать "агрессией против всех французов".

Часть аудитории не увидела ничего удивительного ни в проступке мужчины, ни в том, что это происходит с Макроном.

"Подавляющее большинство французов хотят сделать то же самое и, вероятно, сделают это в 2022 году. Это просто тренировка", – считает anonyme 69438.

"Если это ультра-насилие, вам придется немного погулять по ночам за периферией, вы откроете для себя настоящую жизнь", – обратил внимание президента galite.

"Политика Макрона нанесла французам больший урон, чем пощечина", – уверен еще один читатель.

"Такое ощущение, что ударили меня, мистер президент!" – констатировал пользователь.

"Когда левые угрожают, это шутка, но когда правые прикасаются к буржуям, это конкретика, серьезность... Буржуазия никогда не видит дальше своего пупка, который является одновременно центром и границей ее вселенной", – подчеркнул Droma.



Третья категория читателей не упустила возможности с шутками и сарказмом отреагировать на инцидент.

"Макрон хотел наладить контакт с французами? Он этого добился", – посмеялся пользователь.

"Незащищенность: один. Республика: ноль", – резюмировал читатель издания.

